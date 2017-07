Golpiza mortal en Los Hornos: sospechan un ajuste de cuentas

Surgen nuevas hipótesis sobre el caso del albañil que recibió una golpiza letal el martes pasado en Los Hornos, en 151 y 63. El hombre falleció el jueves en el Hospital San Martín, presentando muerte cerebral. La Policía comenzó a barajar la posibilidad de que se haya tratado de un ajuste de cuentas, relacionado con un tema de drogas, aunque no se descartan otras teorías.

Si bien aún no hay detenidos, se le realizarán los peritajes correspondientes al cuerpo de la víctima para intentar hallar evidencias sobre el o los perpetradores del crimen, ya que todavía no se pudo determinar el número de atacantes. El análisis forense no se llevó a cabo de inmediato, debido a que el fallecido era donante de órganos e intervino primeramente el Incucai. Para la Policía no es un caso sencillo, ya que las versiones de los testigos no coinciden: si bien todos afirman que el atacante era un hombre, algunos aseguran que se trataba de un solo sujeto, mientras otros creen haber visto a más de una persona en la escena.

La víctima, que tenía 33 años, fue sorprendida en la cercanía de su vivienda, ubicada en 75 y 151. Allí, el hombre fue golpeado reiteradas veces con un elemento contundente hasta ser dejado inconsciente, para luego ser abandonado en la vía pública, donde fue hallado minutos más tarde por un vecino de la zona.

Como no presentaba heridas que se pudieran apreciar a primera vista, el sujeto que lo encontró creyó que simplemente se había descompensado y lo llevó hasta su casa, donde le dio aviso a su madre y hermana. Sin embargo, al día siguiente, y debido a su grave estado de deterioro, fue trasladado al hospital, donde falleció 48 horas más tarde por muerte cerebral.