Vecinos de Villa Elisa se cansaron de la inseguridad

Agobiados por los reiterados robos, frentistas de Las Moras hablaron con este medio para exigir mejoras viales en la zona, ya que consideran que ese es un factor clave a la hora de tener más patrullajes en el barrio y combatir el delito de manera efectiva

Vecinos de la localidad de Villa Elisa se mantienen en alerta ante los reiterados episodios de inseguridad que, durante los últimos meses, se han suscitado en distintos puntos de la zona, exigiendo mayores medidas de control y prevención del delito, y luchando por una mejora en las condiciones viales de todo el barrio.

“La franja más castigada es la que está situada en las inmediaciones del Parque Ecológico. Son algunas manzanas en especial, el sector conocido como Las Moras. Esto se debe, en parte, al estado de abandono que hay en el lugar. Pastizales, poca iluminación y el terrible estado de las calles. La Policía nos ha dicho, inclusive, que no puede entrar porque tienen miedo de que el patrullero se quede encajado”, comentó Nicolás, un vecino de lugar, en diálogo con Trama Urbana.

Desde hace algunos meses, como consecuencia de los factores previamente enumerados, la situación del barrio se ha complicado y la angustia de sus habitantes es evidente: “Sabemos que los ladrones que andan dando vueltas son de acá. No es que se toman un micro para ir a robar a otro lado”, prosiguió, en tono irónico, Nicolás. “Además de pagar los impuestos, de hacernos cargo del alumbrado, mandamos a hacer carteles para las calles porque la Policía nos dice si ustedes no tienen señalización no sabemos en qué calle estamos ni hacia dónde ir. A ver, si puedo llegar yo puede llegar cualquiera, sos agente de la zona, deberías saber”.

Los últimos episodios

Para los vecinos, el estado vial del barrio es fundamental en materia de seguridad, ya que los casos más recientes se han producido en zonas donde la iluminación es escasa y el incremento de la maleza dificulta la visión: “Hace poco, un delincuente se escondió detrás de unos pastizales y quiso interceptar a un hombre que estaba ingresando el auto a la cochera. Cuando la persona se dio cuenta de que lo querían asaltar, dio marcha atrás, puso primera y se fue. Llamó al 911 para que las autoridades estuviesen al tanto y volvió a su casa a las 2 horas, cuando pudo ingresar el vehículo con custodia. Una locura”, recordó Nicolás.

En otro episodio conocido en la zona, delincuentes ingresaron a una casa mientras estaban sus habitantes, y se llevaron una bicicleta: “Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, pero tampoco podés vivir pendiente de eso, te terminás volviendo loco por toda la situación. Necesitamos protección de parte de los que realmente se tendrían que hacer responsables. Tenemos alarmas vecinales, la antipánico. El tema es que si la Policía no puede ingresar al barrio es muy complicado. Si no se implementan mejoras en el lugar, esto no va a cambiar”.

El año pasado, un comerciante de 424 y 13 tuvo que poner en venta su local, cansado de los constantes ataques recibidos: “Tengo miedo de que me maten”, había comentado en su momento, contemplando la idea de radicarse en Uruguay, de donde es oriundo. Había sufrido dos asaltos en ocho días, a manos de delincuentes armados, que lo agredieron en reiteradas oportunidades.