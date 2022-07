“Hay que estar tranquilos porque falta mucho”

Luego de perder la racha de invicto y con una derrota desde los primeros segundo, Néstor Gorosito puso los tantos y brindó su punto de vista sobre el partido.



"No tuvimos claridad, me cuesta acordarme de una posibilidad de gol", dijo el DT tripero abriendo la conferencia. Continuó diciendo que el Lobo tuvo mucho la pelota pero el Decano la aprovechó mejor. Buscará mejorar, en vista de que faltas muchas fechas por delante, "siempre hay que mejorar cosas".



"El fútbol es así, no es fácil arrancar un partido y a los 12 segundos ir perdiendo, más con toda la ilusión que uno trae", afirmó Pipo y agregó: "No somos un desastre porque perdimos un partido, ni eramos el Liverpool porque no habíamos perdido hasta ahora".

Para Gorosito este no fue un mal partido del tripero: "Faltó claridad. Pero me cuesta acordarme jugadas de gol de ellos. A nosotros nos faltó más elaboración en tres cuartos de cancha”.