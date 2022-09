A 61 días del Mundial, la Selección Argentina prepara los amistosos con presencia platense

Cada vez falta menos para la cita mundialista. El conteo de días sigue su curso y lo que hasta hace un tiempo parecía lejano, ahora se siente a la vuelta de la esquina. Como ya es costumbre, el Mundial de Catar contará con la cobertura exclusiva de diario Hoy. La Selección Argentina ya está en Miami, Estados Unidos, para llevar adelante una importante semana de trabajos a poco más de dos meses del debut en la Copa del Mundo, pactado para el martes 22 de noviembre.

Con Lionel Messi a la cabeza, el plantel de Lionel Scaloni comenzó a entrenarse en la tarde de ayer en el predio del Inter. Así será en el transcurso de la semana, siempre en el horario de las 16.30 (hora de Argentina). Según pudo averiguar este multimedio, los futbolistas realizaron tareas en el gimnasio bajo la atenta mirada de Luis Martín, para luego practicar en el verde césped. No serán jornadas exigentes y dos de las cuatro previstas serán a puertas abiertas.

Cabe señalar que el primer entrenamiento no fue con el plantel completo, teniendo en cuenta que algunos jugadores todavía debían arribar al cierre de esta edición y que, por ejemplo, Lisandro Martínez y Cristian Romero no pudieron viajar directo a Estados Unidos por no tener la visa, y no haberla podido gestionar en Inglaterra por el fallecimiento de la Reina Isabel II.

Pensando en lo futbolístico, aún es prematuro para conocer la idea de Scaloni para estos partidos y saber si buscará aceitar el 11 ideal para el debut mundialista o si los usa para evaluar jugadores que se puedan estar jugando su chance de integrar la lista definitiva.

Musso fue operado por una fractura de pómulo

El exarquero de Racing sufrió el pasado domingo una fractura de pómulo. Ocurrió en el arranque del encuentro que Atalanta le ganó 1-0 a la Roma y por eso fue operado en la jornada de ayer. De esta manera, quedará sin jugar por un mes, justo en la recta final para el Mundial de Catar 2022.

Según el parte médico oficial, el guardameta oriundo de San Nicolás fue intervenido quirúrgicamente de reducción y contención con placas y tornillos de fractura desplazada del complejo orbitario/maxilar derecho.

El arquero perdió algo de terreno en la pelea con Rulli para ser el tercer arquero de la lista, al punto de quedarse afuera de la última convocatoria. Sin embargo, hasta el final nadie le quitará la ilusión de luchar por su lugar y esta desafortunada acción llegó en un momento crucial.

Radiografía del próximo rival

El combinado nacional no enfrentará a ningún cuco. Mientras que la Bicolor terminó última en la Concacaf, sin ganar ninguno de sus 14 partidos jugados, los jamaiquinos culminaron sextos, a 14 puntos del puesto de Repechaje ocupado por Costa Rica.

El argentino Diego Vázquez, DT de Honduras, confirmó la lista de convocados para los partidos de la ventanas de septiembre, con muchos jugadores del fútbol local y pocos del ámbito internacional (8).

Los “tocados” en la Albiceleste

Marcos Acuña: salió con una molestia muscular del último partido con Sevilla

Giovani Lo Celso: el DT de Villarreal lo sacó a los 30 minutos del PT y dijo que no estaba al 100%

Paulo Dybala: el domingo sufrió una molestia en la entrada en calor y tuvo que ser cambio de último momento

Nicolás González: tal cual adelantó este diario, fue citado a último momento tras estar un par de semanas inactivo a causa de lesión

La agenda de la Scaloneta

Honduras

Fecha: viernes 23 de septiembre

Hora: 21 (Argentina)

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)

Jamaica

Fecha: martes 27 de septiembre

Hora: 21 (Argentina)

Estadio: Red Bull Arena (New Jersey)

Emiratos Árabes Unidos

Fecha: miércoles 16 de noviembre

Hora: a confirmar

Sede: Abu Dabi