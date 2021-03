"A Edinson le gusta Boca"

El rumor de la llegada de Edinson Cavani a Boca empieza a tomar cada día más forma, ya que este martes el papá del delantero destacó que no es descabellada una etapa del uruguayo en el Xeneize. "Si me pedía porcentajes, hay un 60 % de que venga al fútbol sudamericano y no puedo negar que le gusta Boca".

Además remarcó que el estar cerca de su familia, es el principal objetivo de Cavani, actualmente en el Manchester United: "Esa es la razon por la cual creo firmemente que Edi va a terminar jugando en un equipo de Sudamerica, cerca de Uruguay". Además descartó que juegue en un club uruguayo, ya que "en Uruguay los equipos no pueden ganar ni la copa de leche".

También remarcó que su hijo habla seguido con Riquelme: "Se que tuvo contacto directo con Riquelme y él se inclina mucho por Boca. Las veces que lo escuché vi que quiere lo mejor para Boca y con su visión va a buscar lo mejor. Tener un equipo competitivo de acuerdo a todo lo que rodea a Boca, el fútbol y las empresas".

Y siguió detallando el sentimiento de Edinson por Boca: "No puedo negar que le gusta Boca. Lo ha hecho público. Siempre se inclina hacia Boca porque creo que ha tenido muchas conversaciones con Riquelme. A él le gustaría jugar acá, cerca del país, para estar más tiempo con nosotros. Cuando el jugador empieza a querer volverse, todo eso juega en contra de su rendimiento y otros factores", destacó en diálogo con Tyc Sports.