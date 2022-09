A Estudiantes no lo pudo salvar ni Boselli

Por Daniel “Profe” Córdoba

Le pegaron primero, y el que pega primero pega dos veces… Estudiantes perdió otro importante partido en su aspiración por ingresar a la Copa Libertadores 2023. Esta vez fue 2 a 1 ante un Defensa y Justicia que llegó con dupla interina y con un andar irregular en el la Liga Profesional.

El primer tanto lo marcó Adonis Frías para el Halcón, mientras que le segundo fue en el complemento por parte de Ríos, que después se iba a ir expulsado. Para el Pincha apareció Mauro Boselli, aunque solo sirvió para el descuento y una ilusión de igualdad sobre el final, que terminó en eso, solo una ilusión.

55 y 1, local ante un equipo con una bajísima cantidad de puntos debido a lo diezmado que quedó su plantel por el mismo empresario que maneja a su exentrenador, Sebastián Beccacece. Y que además, acepta sumiso esas órdenes. Estudiantes, con todo lo que tiene en cancha y un cuerpo técnico que hace mas de un año y medio que está. Sin embargo, los de Varela sabían más claro a qué jugar que el local, que como siempre, no jugó a nada. O mejor dicho: jugó mal.

El de La Plata no tuvo la pelota durante el primer tiempo; no contragolpea bien; no es firme en la marca; pierde en pelotas paradas a favor y en contra, y presionó a su arquero que saca mal y apurado. Minutos más tarde, un error de Andújar y ahí nace el 1 a 0 de Adonis Frías para los amarillos y verdes. Al Pincha le hace falta un gran recambio en todo. Por si esto fuera poco, al segundo tiempo, lleno de imprecisiones por parte de ambos, lo despierta un espléndido contragolpe del Halcón que lo lleva dos goles arriba a los 10 minutos.

Y, cuando parecía que podía ser goleada, a los 15, como siempre, apareció el goleador, Mauro Boselli para descontar y ponerse a tiro en el marcador. Defensa insistió salir por abajo, pero sus errores agrandaron a Estudiantes que lo fue a buscar decidido. No obstante, se descuidó atrás y casi le marcan el tercero en un mano a mano de Ríos.

Luego el Haclón quedó con 10 jugadores por la expulsión del anteriormente mencionado y allí el hincha fue por todo, pero se terminó quedando con nada. Con uno más revivieron jugadores y público del local. Salieron de su frialdad y se envalentonaron. No les alcanzó. Ni así.