Lo llamaron para dar una mano y respondió. Fernando Zaniratto culminó su interinato con una goleada de Gimnasia ante Godoy Cruz por 3 a 0. Luego del partido el entrenador albiazul habló con los medios y se refirió al arribo del “Traductor” Flores para reemplazar a Marcelo Méndez. “Lucho” regresará a su puesto para dirigir a la reserva, donde todavía no debutó.

"A Flores le voy a decir que tiene un buen plantel y que está bien anímicamente. Él podrá después dará sus propias indicaciones. Me da mucha alegría ver a los jugadores de esta manera”, comentó Zaniratto.

Consultado sobre su día a día con el plantel, “Lucho” explicó: "El primer día lo que hice fue juntarme con los referentes y ellos me respondieron en la cancha, se mataron en los entrenamientos, intentaron cambiar esa energía negativa y yo les agradezco porque el respaldo fue total. Pienso que se hizo un buen trabajo, me tocó trabajar 10 días que sentí que fueron dos meses. Aún no debuté en reserva. Por suerte los jugadores me recibieron de la mejor manera”.

Por último, el interino mens sana se refirió a la importancia del aspecto anímico: “Fueron tres partidos y hoy se dio todo. Pudimos aportar nuestro granito de arena. Los chicos cambiaron de ánimo”.

Por su parte Manuel Panaro, una de las figuras del encuentro, también dejó sus sensaciones en zona mixta: “puedo jugar de 9 y también por afuera, acepto las decisiones del entrenador y trato de ayudar desde mi lugar. Termino muy cansado por el recorrido que hago, trato de encarar a los laterales y sacar la diferencia con el desborde”.