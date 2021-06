A pura acción, dos platenses buscarán hacer historia en Las Vegas

Tras un 2020 con poca actividad, el octágono vuelve a llenarse de acción para una nueva jornada a pura lucha. En esta ocasión, el escenario será el UFC Apex Center de Las Vegas, donde la pelea principal será entre el surinamés Rozenstruik y Augusto Sakai.

Pero entre los enfrentamientos anteriores se destaca en el gran evento la presencia de dos luchadores platenses de artes marciales mixtas, como lo son Santiago Ponzinibbio y Laureano Staropoli, que pelearán en sus respectivas categorías.



Las luchas preliminares, desde las 17, las estelares, desde las 20, y toda la jornada completa contará con la transmisión de ESPN, en donde podrá verse en acción la fuerte presencia de los argentinos. En la noche de UFC Fight Night, Santiago Ponzinibbio se medirá en la cartelera principal ante el boricua Miguel Baeza, al igual que Laureano Staropoli contra Roman Dolidze. Dos representantes albicelestes estarán protagonizando el evento y este suceso no ocurre desde noviembre de 2018, cuando la jornada se realizó en Buenos Aires.



El luchador Laureano Staropoli (foto) dialogó en exclusiva con El Clásico en la previa y contó: “No tuve mucho tiempo de prepararme para esta pelea porque me avisaron con dos semanas de anticipación. Yo ya venía entrenando en Argentina, vine a hacer una preparación física para el nuevo cambio de categoría que tuve, para ponerme fuerte, rápido y resistente en este nuevo peso”.



Al referirse sobre cómo surgió su inclusión en el evento, dijo: “Mi entrenador me dijo que ya estaba listo para pelear. La posibilidad se abrió a último momento, se lesionó un peleador y me dijeron de hacer mi debut en la 185, y yo dije que sí. Llego muy contento y muy feliz, voy a defender a la patria junto a Santiago Ponzinibbio en el mismo evento”.



El luchador de 28 años se refirió a su contrincante: “Estudié a mi rival, Roman Dolidze es un georgiano que viene de una derrota. Tiene varias finalizaciones por nocaut y por sumisión, es un tipo duro, un tipo fuerte que peleaba en 93 kg y ahora peleará en 84 kg”.



Staropoli, apodado “Pepi”, tendrá su debut en la categoría de peso medio tras su entrenamiento para cambiar de categoría. “Yo me tengo toda la fe del mundo en que voy a conseguir ganar y voy a traer la victoria una vez más para Argentina”, sentenció el platense.



En tanto, Santiago Ponzinibbio viene de una dura derrota tras estar más de dos años sin acción por diferentes problemas físicos. Tendrá una difícil parada ante el invicto Baeza, pero llega con la confianza plena para lograr hacer historia.