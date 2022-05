Advierten a los pilotos de Fórmula 1

El fin de semana pasado, el GP de España se llevó todas las luces en otra emocionante fecha de la Fórmula 1. En esta ocasión, se destacó la victoria de Max Verstappen (Red Bull), que desplazó de la cima de la tabla de posiciones a Charles Leclerc (Ferrari), quien abandonó la carrera por un problema de motor. Sin embargo, y de cara a la carrera que se llevará a cabo en el circuito de Mónaco este fin de semana, ya hay polémicas.

En este sentido, el round en Montmeló también dejó polémica en su clasificación, y es que la FIA está pensando en endurecer las reglas de cara a futuro luego de tener que advertir a 18 pilotos durante la clasificación del GP español por no cumplir el tiempo delta de 1m18s a la salida del pitlane. Cabe destacar, que el tiempo delta se llama a la diferencia entre dos vueltas de un mismo auto o entre dos autos distintos.

Dicho esto, y según informó el medio The Race, hubo hasta 55 llamados de atención y el equipo Haas, que logró colocar a sus dos pilotos (Mick Schumacher y Kevin Magnussen) en la Q3 tras tres años, fue el más informado. A pesar de esto, finalmente no hubo sanciones para la escudería estadounidense, que en la previa del inicio de la temporada se desprendió del ruso Nikita Mazepin. Así las cosas, las autoridades de la pista señalaron: “Los pilotos se pasaron del tiempo delta siguiendo a estos dos coches (por los Haas). Las nuevas infracciones darán un aumento en las penalizaciones, no solo para estos dos pilotos (Schumacher y Magnussen), sino para todos los que no cumplan en el futuro”.

Finalmente, según The Race, Haas fue perjudicado por estar más cerca de la salida a pista desde boxes y debido a esto se deduce que este equipo fue el que hizo bajar el ritmo de los otros autos. Por último, la carrera en Mónaco está pautada para este domingo desde las 10 de la mañana (hora de Argentina).