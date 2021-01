AFA inhibió a Independiente por una deuda millonaria y no podrá incorporar

Un nuevo revés para Independiente se confirmó este viernes, ya que AFA lo inhibió por una deuda millonaria y no podrá realizar incorporaciones en este mercado de pases. Esto se debe a un fallo que oficializó en su contra el TAS, por una deuda que tiene el club con el venezolano, Fernando Amorebieta, que jugó entre 2017 y 2019.

El ente máximo del fútbol argentino lo oficializó en su boletín 5.849 y el "Rojo" no puede sumar jugadores, hasta que no se cancele dicha deuda. El plazo que tiene el club de Avellenada es de 24 horas y si no se paga, la penalidad continuará. Según trascendió, el dinero que le debe Independiente a Amorebieta es de 360 mil dólares.

Además fuentes dirigenciales aseguraron que el pago se realizará, ya que el club cuenta con el dinero para hacerlo. Además se estima que vendrán más fallos en contra del "Rojo", por una deuda con el América de México de 1.700.000 dólares por el pase de Silvio Romero y otra por Cecilio Domínguez.