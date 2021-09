Agua Máxima y seis potrancas más correrán el Clásico Diego White

Hoy habrá nuevamente actividad en el barrio Hipódromo para ofrecer un atractivo programa de 13 carreras que tiene como momento culminante la disputa del tradicional Clásico Diego White (G III-1.700 mts.) reservado para ejemplares de la última generación en pista.

Serán siete las potrancas dispuestas a llevarse los $390.000 de recompensa a la ganadora. La sola presencia de Agua Máxima, indiscutible nº 1 en el Bosque platense, acapara todas las luces de la marquesina. Titular de seis victorias en siete salidas a la pista, su única derrota fue cuando incursionó por Palermo en la Carrera de las Estrellas, donde finalizó tercera. Seguramente hará su juego desde el pique a la raya y la única incertidumbre será cómo se adaptará a la pista anormal, porque todos sus triunfos fueron en cancha seca. En tanto, entre La Mejor Paga y Trenza de Fuego estará quien acompañe en la llave a la candidata.

1° Carrera PREMIO: ALTESSE -DISTANCIA 1.100 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

4L 4L 4L 4L 1 LEONILDA t 6 55 GOMEZ DARÍO R.

4L 9L 0L 7L 2 LINDA CATALINA z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

5L 0L 6L 6L 3 ARCANINE a 5 57 YALET JORGE R.(H)-2

9L 7L 6L 0L 4 BELL KAL z 5 57 VILLAGRA RAUL E.

7L 5T 4T 2T 5 DIVA CHUCK z 5 57 RONCOLI ORLANDO P.

2! 6 PRINCESA DE OCASION z 5 57 ROMAY ABEL I.-2

0S 7P 3P 3P 7 TOP TEEN a 5 57 BENITEZ VERA JORGE R.-3

0L 5L 3L 0L 8 TOP NOTES z 5 57 CABRERA ANÍBAL J.

8L 0Z 3T 8Z 9 LUNITA PAMPEANA a 6 55 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

9L 0L 0S 8S 10 CHETA PLUS z 5 57 CORIA FACUNDO M.

2° Carrera PREMIO: HALCÓN (2° TURNO) -DISTANCIA 1.100 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

5P 2L 3L 2L 1 LOOK AT ME zc 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

0L 0L 0L 0L 2 MACALLAN t 4 57 FERREYRA LUIS A.

0L 5L 8L 0L 3 EVO MALEFICO z 4 57 MENÉNDEZ FRANCO D.

7L 7L 7L 4 FIRST GOIAS z 4 57 BALMACEDA LAUTARO E.

8L 9L 5 GREAT KICK z 4 57 YALET JORGE R.(H)-2

0L 4L 6 OREJANO z 4 57 OSUNA JOSE A.

0Z 0P 8T 8L 7 MUSICO JOHAN a 4 57 MARTÍNEZ ELIÍS D.-3

2L 4L 2L 4L 8 OJO FELIGRES zc 4 57 GAUNA DARIO E.

Debuta 9 NATIONAL SONG z 4 57 ASCONIGA MARIA L.

Debuta 10 SNIPJINSKY z 4 57 GIULIANO CAMPI MILAGROS M-3

0P 0S 3P 8P 11 OUTBACK z 4 57 PEREYRA WILLIAM

6L 0S 8L 5L 12 MONEY TRAMP z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

Debuta 13 GRAND LUCIANO zd 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

4L 5L 6S 0L 14 STORM CHASER z 4 57 GONZÁLEZ ROQUE L.

3° Carrera ESPECIAL SECRETARIO PLAN -DISTANCIA 1.400 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

2L 0L 7L 1L 1 VIRGIN SPRING z 5 51 SOSA MIGUEL A.O.

6L 1L 4L 1L 2 BEAUTY ROMANCE z 5 55½ PEREYRA WILLIAM

5L 6L 2L 5L 3 GRANDIOSA ILUSIÓN z 7 55½ RIVAROLA JUAN C.

5L 9L 8L 8L 4 ISABELLA SHIN z 8 55½ GIULIANO CAMPI MILAGROS M.

6P 3P 6P 1L 5 GRANTLAND a 5 57½ CABRERA ANÍBAL J.

4° Carrera PREMIO: FAIR WAY -DISTANCIA 1500 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

5L 0L 6L 4P 1 ROMAN JULIUS a 5 54 CABRERA ANÍBAL J.

4L 9P 2S 5S 2 STORMY KISSING z 5 52 SOSA MIGUEL A.O.-3

1L 5L 4L 6P 3 EQUAL ILUSION a 5 52 PEREYRA WILLIAM

4L 1L 2L 4L 4 LEON VALIENTE z 7 54 LOPEZ ALEXIS O.

4P 5P 1P 2P 5 MUCHA CHANCE z 8 60 PERALTA JORGE L.

3L 2L 1L 0P 6 MILANES JOY z 6 56 ROLDÁN FACUNDO E.-3

1L 3L 4L 3L 6a SCOTCH AND SODA zd 5 52 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

5° Carrera CLASICO DIEGO WHITE (G3) -DISTANCIA 1700 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

2P 5S 2P 1 POWERFUL WIL z 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

1L 2 TRENZA DE FUEGO z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

1L 3P 1L 1L 3 AGUA MAXIMA z 3 56 PEREYRA WILLIAM

2L 1L 4 DEVIL'S QUEEN z 3 56 XX

7L 1L 3L 3L 5 LA MEJOR PAGA z 3 56 VALLE MARTIN J.

3L 2L 2L 6S 6 KUME t 3 56 CORIA FACUNDO M.

6S 1P 4P 4P 6a PALIZA SALVAJE z 3 56 TORRES ESTEBAN E.

6° Carrera PREMIO: HESPER -DISTANCIA 1.400 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

3L 6P 5L 3L 1 QUIL HERO a 4 57 LOPEZ ALEXIS O.

6L 7L 6L 7L 2 TORNAZOLADO z 4 57 MARINHAS ANDREA S.

2L 8L 1L 3L 3 ANGEL DEL CIELO z 4 57 PEREYRA WILLIAM

5L 6L 5S 5L 4 GUEPARDO STAI z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

2L 7L 4L 4L 5 LADO SUREÑO a 4 57 CHAVES URBANO J.-4

5L 3L 2L 1L 6 HADEED z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

7° Carrera PREMIO: NOBLE STAR -DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

2L 4L 7L 3L 1 GALATEO z 5 57 CHAVES URBANO J.-4

6L 3L 5L 0L 2 HESIODO a 5 57 ARIAS OCTAVIO F.

7L 1L 0L 7L 3 ALOITADOR z 5 57 HAHN GONZALO

8L 6P 8P 1L 4 ANDRER a 5 57 SANDOVAL CARLOS S.

1L 9L 6T 9L 5 CHUCK CHUCKY z 5 57 DIESTRA PEDRO E.

4L 5L 0L 1L 6 QUE TAL PAISANO z 5 57 ROMAY ABEL I.-2

0L 0L 4L 8L 7 MARSHALL ISLAND a 5 57 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

2L 4L 1L 2L 8 NOT ALONE z 5 57 YALET JORGE R.(H)-2

9L 1L 7P 9 MORROW z 5 57 BELLOCQ GONZALO E.

0L 0L 0L 7L 10 SOL CORITIBO z 5 57 XX

0L 0L 1L 4L 11 RITMO Y VIENTO z 5 57 LÓPEZ ALEXIS O.

5L 0S 5L 6P 12 INTENABLE z 5 57 BENITEZ VERA JORGE R.-3

0P 0L 0S 7P 13 CHOCOLATE EN RAMA t 5 57 ASERITO RODRIGUEZ M.

8° Carrera PREMIO: ALTESSE (2° TURNO) -DISTANCIA 1.100 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

9L 8L 7S 8L 1 LA TROYANA z 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

2L 2 MUÑEQUITA DE TRAPO z 5 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

3L 5L 0L 2L 3 APERCIBIDA zc 5 57 LOPEZ MARIANO J.

8L 5L 7L 6L 4 BELLA ALEX z 5 57 GONZALEZ ROQUE L.

3L 3L 3L 3L 5 LA PULPOSA a 6 55 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

0L 0L 0L 8L 6 PERTRECHADA DUBAI z 5 57 YALET JORGE R.(H)-2

Debuta 7 SPRING TOUR z 5 57 VILLARRETA NICOLAS A.-3

5P 0P 7S 4S 8 PROBLEMA DE POLLERAS z 5 57 OSUNA JOSE A.

5P 0L 2L 0L 9 NEYMARA z 5 57 HAHN GONZALO

8L 0L 0L 3L 10 KUTXABANK a 5 57 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

9° Carrera PREMIO: ENREDO (2° TURNO) -DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

3S 1P 7P 3L 1 DREAM SNATCHER a 6 57 ENRIQUE BRIAN R.

6L 6P 6L 0L 2 KIND RYE z 7 57 XX

3L 5L 0L 2L 3 ALACRAN SALE z 7 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

2L 5L 3L 0L 4 BARBADILLO a 6 57 TORRES ROBERTO M.

1L 0L 4L 7L 5 DON LAGOS a 6 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

5L 9L 0L 0L 6 RICO MOON z 7 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

4L 0L 9L 9L 7 QUAKE RISK a 7 57 ESPINOZA JOSE DEL J.-4

5L 3L 4L 8L 8 REE COQUETO a 6 57 MENÉNDEZ FRANCO D.

7L 9L 2L 1P 9 QUE ASOMBROSO z 6 57 CHAVES URBANO J.-4

0P 5L 7L 1L 10 SANT ANTIMO z 7 57 LOPEZ MARIANO J.

0L 1L 5L 6L 11 SALLY RAY z 7 57 CORONEL ESPINOLA A.M-2

0P 0P 0L 3S 12 KINDLY NAK z 6 57 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

0L 3L 8L 5P 13 CRACKBERRY a 6 57 HAHN GONZALO

3L 2L 8L 6L 14 SEATTLE ROMAN z 7 57 FERREYRA MATIAS N.

10° Carrera PREMIO: FEOLA -DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

6S 1L 1L 4S 1 MECHERA CACHORRA a 4 57 FERNANDEZ LUIS M.-2

7L 0L 6L 7S 2 POR QUÉ NEGAR z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

9L 1L 5L 2L 3 ANABELLE z 4 57 LOPEZ MARIANO J.

5L 7S 4L 5L 4 GAUCHA VERSERA z 4 57 HAHN GONZALO

3L 1L 5L 1L 5 LA CUÑADITA z 4 57 PEREYRA WILLIAM

7S 2L 1L 4L 6 TIA MECHA a 4 57 VALLE MARTIN J.

7S 6P 2L 1L 7 SWEET GOLDEN z 4 57 MONTOYA CRISTIAN A.

0L 7P 3L 5P 8 LA BAUTISMAL z 4 57 XX

11° Carrera PREMIO: JOYASA (2° TURNO) -DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

Debuta 1 GRAN AFORTUNADA z 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

5L 5L 2 LA MITAGSTEIN z 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

3L 2L 3P 2L 3 ABRASADORA a 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

6L 4 AMBAR CAP a 3 56 RIVAROLA JUAN C.

4L 0L 5 CANDY SURPRISE z 3 56 FERREYRA MATIAS N.

3L 8L 6 TELA DE LANA z 3 56 DELLI QUADRI MATIAS H.

0L 7 LULY CHAMP z 3 56 LÓPEZ ALEXIS O.

8S 6L 3L 5L 8 SUPER VIN z 3 56 CABRERA ANIBAL J.

0L 9L 4L 0L 9 MAESTRILLA z 3 56 SOTELO CAMACHO PABLO

Debuta 10 VIVA Y POTENTE z 3 56 CORIA FACUNDO M.

9L 11 LEXICA z 3 56 PEREYRA WILLIAM

12° Carrera PREMIO: PHALARIS -DISTANCIA 1.300 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

4L 3L 3L 5P 1 DOCTOR BEST z 7 57 BENITEZ VERA JORGE R.-3

0L 0L 3L 5L 2 EXPRESS RUNNER z 6 57 RIVAROLA JUAN C.

4P 9L 6P 0L 3 AFRICAN PLANET z 6 57 ESPINOZA JOSE DEL J.-4

9L 7L 0L 9L 4 CHAMPI ZETA z 6 57 CHAVES URBANO J.-4

9L 4L 4L 2L 5 DEL PLATA z 6 57 ROMAY ABEL I.-2

0L 7L 4L 6L 6 MONTALCINO z 6 57 GOMEZ DIEGO A.

1S 7L 0L 0L 7 LAGRIMAS DE AMOR (H) a 6 55 ROLDAN FACUNDO E.-3

7L 0L 2L 4S 8 MODELO BOSS a 7 57 LOPEZ MARIANO J.

6P 8P 3S 0L 9 MAGIN z 6 57 PERALTA JORGE L.

5L 3L 0L 3L 10 TERREMOTO JOY a 6 57 ENRIQUE BRIAN R.

0L 1L 5L 5L 11 SIXTIES CHE zc 6 57 HAHN GONZALO

6L 8L 6L 7L 12 SEMBRA FITZ a 7 57 AGUIRRE FACUNDO S.

3T 0L 0L 6L 13 LA TRITURBO (H) z 7 55 VALDEZ AGUSTINA B.-4

0L 7Z 0Z 6Z 14 CHOLITO MIO t 6 57 PAEZ ALEXIS J.

1P 4P 5P 6P 15 SIXTY YEARS z 8 57 ARREGUY FRANCISCO A.

13° Carrera PREMIO: SUMA -DISTANCIA 1.400 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

8L 4L 0L 4L 1 DISCEPOLA a 4 57 GOMEZ DARIO R.

7L 0L 8L 8L 2 DONA GRAN FE z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

9S 5P 6S 7S 3 ACAY z 4 57 VILLARRETA NICOLAS A.-3

0L 9L 4 BABORA BEST a 4 57 GIULIANO CAMPI MILAGROS M-3

Debuta 5 DINASTIA O z 4 57 DIESTRA PEDRO E.

0L 5a EMMA BABY a 4 57 PAREDES LUCIANO A.-3

8L 5L 0L 7L 6 LUNA CAYETANA a 4 57 FRIAS ROLANDO I.-3

0S 7 ECCLESIASTICAL z 4 57 GIORGIS ABEL L. J.

4P 5P 5P 7S 7a SPRING BELLA z 4 57 BENITEZ VERA JORGE R.-3

Debuta 8 LA VEGA z 4 57 XX

0L 7L 5P 8P 9 JUNIA z 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

0L 0L 8L 6L 10 TALENTOSA MIA zd 4 57 SANDOVAL CARLOS S.

8L 11 PRINCESITA PHELPS z 4 57 DIESTRA JUAN C.

4L 7P 12 MEM'S CIGAR a 4 57 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

0L 7L 6L 2L 13 DUBLANK z 4 57 ENRIQUE BRIAN R.

9L 5L 6L 5L 14 COMPACTA VEGA at 4 57 YALET JORGE R.(H)-2

9L 8L 9L 0L 15 VERSERA DE LUJO zc 4 57 SAN MARTIN SERGIO A.

8L 0L 6L 0L 16 QUE TAL TAMBERA a 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

CANDIDATOS DE HOY

1) PRINCESA DE OCAS (6) DIVA CHUCK (5) LINDA CATALINA (2)

2) LOOK AT ME (1) OJO FELIGRES (8) OUTBACK (11) OREJANO (6)

3) BEAUTY ROMANCE (2) VIRGIN SPRING (1) GRANTLAND (5)

4) MUCHA CHANCE (5) MILANES JOY y Cía (6-6A) ROMAN JULIUS (1)

5) AGUA MAXIMA (3) LA MEJOR PAGA (5) TRENZA DE FUEGO (2)

6) QUIL HERO (1) ANGEL DE ORO (3) TORNAZOLADO (2)

7) HESIODO (2) GALATEO (1) NOT ALONE (8) INTENABLE (12)

8) MUÑEQUITA DE TRAPO (2) APERCIBIDA (3) KUTXABANK (10)

9) ALACRAN SALE (3) DREAM SNATCHER (1) BARBADILLO (4) SALLY RAY (11)

10) ANABELLE (3) LA CUÑADITA (5) LA BAUSTIMAL (8)

11) ABRASADORA (3) TELA DE LANA (6) GRAN AFORTUNADA (1)

12) DEL PLATA (5) SIXTIES CHE (11) DOCTOR BEST (1) MODELO BOSS (8)

13) DUBLANK (13) COMPACTA VEGA (14) ECLESIASTICAL y Cía. (7-7A) MEM’S CIGAR (12)