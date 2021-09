El plan para recuperar a Ayoví y que pague con goles

Goleadores sin gol. En el último tiempo Estudiantes sufrió la falta de gol de sus delanteros. En cada mercado de pases la Secretaría Técnica del Pincha se esfuerza por contratar atacantes que tengan una alta cuota goleadora y que puedan suplir la ausencia de goles en la parte ofensiva del equipo. Sin embargo, pese a que los nombres que llegan al club son prometedores, pisan City Bell y se olvidan de convertir. Parecería una broma o simplemente una mala racha, no obstante, sucedió con Leandro Díaz, Martín Cauteruccio, Mateo Retegui, Federico González, Lucas Melano, Lucas Albertengo, Javier Toledo, Gonzalo Bueno, entre otros. De no creer.

Ahora, con el arribo de Jaime Ayoví en el último mes, los hinchas esperan que esto no vuelva a suceder. El ecuatoriano llegó con un alto promedio de gol desde la liga de su país, aunque por ahora le costó volver a adaptarse a la intensidad del fútbol argentino. Por esta razón, en el cuerpo técnico de Ricardo Zielinski llevan a cabo un plan específico para recuperar su capacidad goleadora que, por ahora, parece haber perdido desde su llegada al Pincha. No tiene ganada la titularidad en el equipo, de hecho en el último encuentro fue suplente y los titulares fueron Francisco Apaolaza y Gustavo Del Prete. En las últimas semanas trabajaron en su readaptación física para nuestro fútbol, y de a poco va sumando días y semanas para estar a punto.

Además, según pudo saber El Clásico del diario Hoy, el entrenador lo piensa como titular para el encuentro frente a Argentinos Juniors ya que cree que es un jugador que necesita de ritmo de partido y no solo de entrenamiento. ¿Será otro goleador sin gol o Zielinski lo podrá recuperar?

Entrenamiento bajo la lluvia en City Bell

Las inclemencias climáticas de ayer en la ciudad no fueron impedimento para que el cuerpo técnico de Ricardo Zielinski continúe con la preparación de cara al partido del próximo lunes ante el Bicho.

Por un lado, aquellos futbolistas que fueron titulares frente a Talleres realizaron trabajos en el gimnasio de musculación y posteriormente ejercicios regenerativos en campo. Por otro, los jugadores que no iniciaron en Córdoba, sumados a los que jugaron menos de 60 minutos, integraron un equipo que llevó a cabo una práctica formal de fútbol contra un combinado de la Cuarta división de Martín Mazzucco.

El Bicho y Milito se preparan para visitar Uno

Tras la derrota ante Unión por 1-0 en Santa Fe en la última fecha, Argentinos Juniors dio vuelta la página, y con el regreso de su DT Gabriel Milito al estadio Jorge Luis Hirschi, se prepara para visitar a Estudiantes por la décima jornada del torneo local.

El Bicho, que quedó eliminado de la Copa Libertadores en octavos de final frente a River, pero que se lució en la fase de grupos y actualmente está atravesando un momento futbolístico irregular, llega a la ciudad de las diagonales con el objetivo de volver a encontrarse con el triunfo y así acomodarse en la tabla de posiciones. Los dirigidos por Milito se encuentran décimo primeros con 12 unidades, a tan solo cuatro puntos del Pincha y siete de los líderes, Talleres de Córdoba y Lanús.

El encuentro del próximo lunes a las 18 en el estadio de Uno significará el retorno del exentrenador Albirrojo, Gabriel Milito, a la casa Estudiantes. Si bien no habrá público, en la memoria de los hinchas no quedó un grato recuerdo de su paso por el club. En la primera etapa sacó un buen porcentaje de puntos pero se fue para ser el DT del club de sus amores, mientras que en su segundo ciclo dejó al equipo cerca de la zona del descenso y se fue insultado tras la eliminación en Copa Argentina en manos de un equipo de la Primera C. El lunes no habrá gente, aunque en las redes sociales seguramente se acordarán del Mariscal.