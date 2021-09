Pedido de informe sobre los ingresos a la cancha

Con la llegada del mes de septiembre, la expectativa por el regreso a la cancha por parte de los fanáticos del fútbol va en aumento. Tanto es así que conforme se venía informando en las páginas de El Clásico del diario Hoy, un grupo de socios de Estudiantes hará efectivo mañana la presentación de un pedido de informe para poder interpretar, acomodar y llevar a la práctica por parte de los socios, vitalicios y abonados para los primeros encuentros en los que se puedan recibir personas en el estadio de 1 y 57.

Si bien el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Deportes y Turismo o el Ministerio de Salud, no volvió a expedirse al respecto, todo hace indicar que el domingo 26 de septiembre, o en su defecto el primer fin de semana de octubre, habrá 9.000 socios de Estudiantes en condiciones de reclamar el ingreso a la cancha. Esto, luego de inspecciones a las que seguramente se someterá el club a por parte de la Aprevide y de funcionarios de Salud de la Provincia para garantizar el aforo y las medidas de prevención en función de la capacidad habilitada.

El grupo que presentará la nota y que hasta ayer seguía juntando adhesiones de otros socios se denomina Todos Somos Estudiantes, y en enero de este año estudió el terreno para presentar una lista en las elecciones. Pero finalmente decidió no participar, dejando abierta la puerta para empezar a tener mayor presencia en Asambleas y eventos que convoque el club.

Según pudo saber este multimedio, el tenor de la nota que se presentará mañana en la sede no es confrontativa, sino más bien procura tener una respuesta por parte de los dirigentes, que hasta el momento no han informado de manera oficial cómo será la vuelta de los socios al estadio, teniendo en cuenta que en muchos casos las personas vienen pagando un abono a la empresa Experiencia Fútbol por haberse asegurado una platea permanente que con la pandemia no pudo utilizarse.

Desde el Pincha, el hijo del exdirigente Luis Prates había adelantado que la empresa que tiene la concesión de las plateas (Experiencia Fútbol) tiene la potestad de aumentar los abonos retomando el valor original establecido antes de la pandemia, una vez que regrese el público a los estadios. Si esto se concreta, un abonado que podría concurrir una vez cada tres partidos a la cancha (una vez cada dos meses aproximadamente) estaría pagando más de 1.000 pesos por un lugar que podría usar más o menos cada 50 días.