Alemán sostuvo que el objetivo del Lobo "es clasificar a alguna copa"

Brahian Alemán, capitán de Gimnasia aseguró hoy que "todavía no se solucionó el problema económico con el club", que motivó que el plantel decidiera no concentrarse el viernes pasado, antes de la victoria por 3 a 1 contra Independiente por la Liga Profesional de Fútbol.

"No tuve oportunidad de hablar con el presidente del club, pero el problema todavía no esta solucionado", dijo el mediocampista uruguayo, quien no confirmó si el plantel volverá a adoptar la misma decisión el próximo fin de semana.

El "Lobo" platense visitará a Newell's el domingo a las 13 en Rosario, en donde pondrá en juego la punta de la tabla, que comparte con Atlético Tucumán, ambos con 33 unidades y la misma cantidad de goles a favor y contra: 19-8, con una diferencia de +11.

"El objetivo de nosotros es poder clasificar en alguna de las copas y en eso estamos enfocados. Mientras tanto, si se puede, seguimos sumando", dijo el volante "tripero", figura en el equipo que dirige Néstor "Pipo" Gorosito.

"Los campeonatos largos están armados para los equipos grandes. Quedan muchas fechas y está todo muy peleado. Y así como hoy estamos ahí arriba en dos o tres fechas podemos estar afuera de las copas, por eso no debemos relajarnos y seguir como estamos, partido a partido", finalizó el futbolista.