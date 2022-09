Esperanza de primavera

Con la algarabía del triunfo contra Independiente el sábado en el Bosque y luego la igualdad de Atlético Tucumán de local contra Banfield, el Lobo y el Decano comparten la punta de la Liga Profesional, mientras Boca y River se acercan de a poco. Gimnasia se encuentra más prendido que nunca en la pelea por el título. Después de lo que había sido la derrota con Atlético en Tucumán, perdió la punta del torneo pero en poco tiempo la logró recuperar hasta con empates en el medio, como sucedió contra Aldosivi y Sarmiento la semana pasada.

El equipo de Néstor Gorosito vive uno de los mejores presentes en este siglo y no solo se encuentra en la cima de la tabla, sino que también continúa desde hace varias fechas en los puestos de Copa Libertadores y la esperanza es lo último que pierde el Tripero, a 10 fechas de que finalice el certamen. Ahora el Albiazul tendrá una dura parada en Rosario, pero Newell’s no llega en su mejor momento, con interinato mediante, por lo que la Piponeta quiere seguir en el camino de la victoria para no despegarse de lo más alto.

En cuanto a los tucumanos, los dirigidos por Lucas Pusineri por momentos avasallaron a un Banfield muy pobre y que no encuentra los caminos con Claudio Vivas, pero que pudo conseguir un punto de oro. Aguantando las embestidas de los locales, con todo su público a favor, el Taladro se mantuvo de pie y luchó todas las pelotas aunque en el juego dejó mucho que desear. Con el arquero Cambeses como una de las figuras, ya que tuvo tapadas importantes, el Albiceleste no pudo romper el cero y así ahora comparte el primer puesto junto al Mens Sana.

De esta manera, mientras se avecina la primavera el Basurero se prende en la pelea con el objetivo de seguir con chances hasta último momento para alimentar la esperanza de salir campeón. En medio de charlas para que Gorosito renueve en estos próximos días, los temas económicos se resolverán en las próximas horas y así todo estará en condiciones para enfrentar a la Lepra. Para dicho encuentro, Tucumán, Godoy Cruz, Huracán y Racing jugarán antes, por lo que el Albiazul tendrá los resultados puestos de casi todos sus perseguidores.

Tabla Puntos Primera

1 Gimnasia 33 17 9 6 2 19 8 +11

2 Atl. Tucumán 33 17 9 6 2 19 8 +11

3 Huracán 31 17 8 7 2 21 12 +9

4 Godoy Cruz 31 17 9 4 4 21 14 +7

5 River Plate 29 17 8 5 4 27 14+13

6 Boca Juniors 29 17 9 2 6 23 22 +1

7 Racing Club 28 17 7 7 3 24 14+10

8 Argentinos 27 17 8 3 6 18 15 +3

9 Platense 26 17 6 8 3 17 13 +4

10 San Lorenzo 25 17 5 10 2 22 17 +5

11 Patronato 24 17 6 6 5 22 19 +3

12 Estudiantes 23 17 6 5 6 16 17 -1

13 Newell’s 23 17 6 5 6 15 16 -1

14 Unión 23 16 6 5 5 20 22 -2

15 Tigre 22 17 5 7 5 24 22 +2

16 Sarmiento (J) 22 17 6 4 7 18 21 -3

17 Rosario C. 22 17 6 4 7 13 16 -3

18 Barracas C. 20 17 5 5 7 18 26 -8

19 Arsenal 19 17 3 10 4 16 18 -2

20 Banfield 19 17 4 7 6 15 17 -2

21 Def. y Justicia 19 17 4 7 6 14 18 -4

22 C. Córdoba 18 17 5 3 9 19 25 -6

23 Colón 18 17 4 6 7 14 20 -6

24 Talleres (C) 15 16 3 6 7 12 16 -4

25 Independiente 15 17 3 6 8 16 22 -6

26 Aldosivi 13 17 3 4 10 11 25 -14

27 Vélez 12 17 1 9 7 17 23 -6

28 Lanús 11 17 2 5 10 15 26 -11