El Lobo regresa con problemas resueltos

Con el ánimo por las nubes y sonrisa de oreja a oreja por lo que fue el fin de semana, donde el Lobo ganó para seguir en la pelea por el título y la clasificación a la Copa Libertadores, los futbolistas albiazules volverán a las prácticas durante esta mañana a partir de las 9:30. Allí comenzarán a pensar en el encuentro contra Newell’s en el estadio Coloso Marcelo Bielsa el domingo a las 13. Tras la victoria frente a Independiente, el plantel tuvo domingo y ayer libre, donde los jugadores disfrutaron de sus seres queridos con una gran felicidad por lo deportivo.

En el día de ayer hubo novedades respecto a las deudas por los sueldos atrasados al plantel, que fue el centro de atención durante viernes y sábado por la decisión de no concentrar y luego los dichos de Gabriel Pellegrino contra algunos referentes en particular. Ayer ingresó a las arcas Triperas un pago pendiente por derechos de imagen que el club no había podido cobrar el viernes por el feriado, que fue el fundamento que presentó la dirigencia ante los jugadores y los medios tras el pedido de los futbolistas. Este dinero se transferirá en las próximas horas para saldar las deudas y así comenzar una semana tranquila, aunque el vínculo entre las dos partes todavía sigue tirante.

De esta manera, desde hoy hasta el sábado el Tripero se entrenará en Estancia Chica para luego viajar a Rosario y pasar la noche del sábado allí. La buena noticia para Néstor Gorosito, además de resolver el tema económico, es que Eric Ramírez ya cumplió la fecha de suspensión y podrá estar en condiciones para ser tenido en cuenta para el domingo. Lo mismo sucede con Ramón Sosa, que el sábado tuvo el regreso tras más de dos semanas afuera por el minidesgarro en el isquiotibial derecho.

Con estos dos regresos, Pipo tendrá un dolor de cabeza de los lindos para ver si entran los dos futbolistas, uno de ellos o ninguno para darle la banca a Alexis Steimbach, que tuvo un excelente partido, y a Nicolás Contín, que volvió a convertir pero que en el transcurso del encuentro fue uno de los que desentonó. Así, con este panorama, el entrenador tendrá cinco días para definir la formación y el 11 que saldrá a la cancha en un terreno difícil pero que en el último tiempo le resultó positivo.

Ayer, además, se dio a conocer la designación del árbitro y será Fernando Espinoza, que en el último antecedente tuvo una caliente discusión con el DT y fue expulsado.