Alexis Alegre: "Tengo la cabeza en la Villa, pero me gustaría tener una revancha en Gimnasia"

El último fin de semana Villa San Carlos logró un triunfazo ante Colegiales en el estadio Genacio Sálice de Berisso. Con goles de Ruiz, Samaniego y Alegre, el Celeste superó 3 a 2 al rival de turno en un compromiso correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana.

Con este triunfo la Villa se trepa en la lucha de los primeros puestos con 10 unidades, y ya este viernes visitará a Fénix desde las 15.30. El autor del último gol agónico y figura del triunfo en Berisso, Alexis Alegre, dialogó en las Voces del Ascenso por Keops Fm y se refirió a su presente y deseos con la camiseta Celeste:

"Creo que el grito es por todos, no jugamos bien, no hicimos bien las cosas, nos equivocamos mucho, pero con el sacrificio que hace el equipo, el grito de gol fue por todos porque siempre mal o bien tratamos de ganar, tenemos que meter, correr, desde que llegué me hicieron sentir como se juega con esta camiseta", comentó en relación al zapatazo que significó el tercer gol de su equipo.

Además Alegre remarcó: "Siempre me enseñaron a defender la camiseta que usaba, trato de no regalar nada, si bien el fútbol es un deporte grupal, también es individual, porque si haces bien las cosas te ven de otro lado, se te abren las puertas. No hay que relajarse, tenemos que seguir así".

También repasó sus inicios como jugador y recordó con emotividad su recorrido en Gimnasia: "En Gimnasia hice todas las inferiores, aprendí mucho. No soy mucho de mirar fútbol, deber ser de las inferiores, uno día a día aprende y va agarrando cosas. Llegas a la B Metro con otra cabeza y por suerte me está yendo bien".

Asimismo contó su experiencia con Leandro Martini, actual entrenador del Lobo, a quien tuvo en Reserva: "Él al haber sido enganche es un técnico al que le gusta jugar, con la pelota al piso. Siempre nos pidió dejar todo por la camiseta, creo que le está yendo bien y ojalá le pueda seguir yendo así porque se lo merece".

Sobre una posibilidad de volver a la institución que lo formó, el jugador confesó: "El futuro mío aún está en la Villa, mi cabeza está acá, trato de no pensar, que eso lo maneje mi representante. Siempre está el ‘si te llaman de Gimnasia’. Me críe, me formé, y claro que me gustaría mucho tener la revancha, de defender los colores que siempre vestí".

En el final se refirió a los deseos con el Celeste: "Esperemos mejorar y poder seguir ganando los partidos".

Fotos: prensa Villa San Carlos