Alfaro: Del “Brasil campeón del mundo” a pedir que amonesten al 10 argentino

Gustavo Alfaro, exentrenador de Arsenal de Sarandí, Boca y Gimnasia, entre otros equipos que dirigió en su larga carrera como técnico, tuvo un partido muy particular ayer contra Argentina.



Lechuga venía de recomendarle a Tite “que no se vaya” de la selección de Brasil, porque ese país iba a “salir campeón del mundo” en Catar 2022.



Ayer, contra la Selección de su país natal, el técnico argentino intentó condicionar al árbitro brasileño Wilton Sampaio en todo momento.



“Dale, qué jueguen”, gritó Lechuga sobre el final del primer tiempo, cuando el “Huevo” Marcos Acuña no tenía referencia para ceder rápido un lateral.



El exentrenador de Gimnasia protestó por la forma en la que reclamaban los jugadores argentinos y le pidió en todo momento al árbitro que saque tarjetas amarillas.



Sin lugar a dudas, vivió un partido muy singular, luego de haber confesado públicamente su admiración por Brasil.



Del lado de enfrente, en cambio, Lionel Scaloni no se quedó atrás. Desde el primer minuto de juego, cuando Nicolás González tropezó por el pésimo estado del campo de juego, vivió el encuentro con mucha preocupación. No tuvo menos pasión para reclamar también las faltas desmedidas de los jugadores ecuatorianos.