Messi: goleador, asistidor y figura de la Copa América

Una vez más, Lionel Andrés Messi fue el jugador determinante que tuvo el equipo nacional, no solamente por mantener ocupados a por lo menos tres defensores, sino por ser el de mayor claridad con la pelota.



Esto se vio reflejado a los 40 minutos, cuando el capitán argentino primero habilitó a Nicolás González para dejarlo solo frente al arquero y luego asistió a De Paul, cuando el portero ecuatoriano anticipó a González: la jugada terminó en el gol sobre el final de esa etapa, que le dio oxígeno y desahogo al equipo nacional.



Otro de los puntos más altos del equipo fue Ángel Di María, cuando tuvo que entrar en el segundo tiempo. Su verticalidad y peligrosidad descomprimieron el ataque ecuatoriano, porque los jugadores del equipo de Alfaro tenían que desdoblarse, evitar los descuidos y así no podían pensar solamente en atacar.



Lejos de su mejor nivel, Nicolás González sufrió mucho el duelo con Preciado por el sector izquierdo del ataque de Argentina. Arrancó bien, pero rápidamente su rendimiento se fue consumiendo con el correr de los minutos; por falta de confianza se perdió la chance de ampliar la diferencia sobre el final del primer tiempo.



En la defensa, se extrañó la solvencia que había mostrado en los primeros partidos Cristian Romero. Otamendi y Pezzella no dieron la misma garantía que Marcos Acuña por el sector izquierdo.



Giovalo Lo Celso justificó la decisión de Scaloni y demostró que es indispensable para descomprimir la marca de Messi: es tan zurdo como el 10 y eso confunde a los rivales cuando lleva la pelota en velocidad.

La Pulga cantó el Himno como pocos

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Andrés Messi, volvió a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino abrazado de Emiliano Martínez.



Ya en el último partido de la fase de grupos contra Bolivia, al capitán se lo había observado cantar fuertemente el estribillo de la canción patria, pero en esa oportunidad estuvo al lado del arquero de River, Franco Armani.



Desde el partido con Bolivia, además, todos los jugadores se muestran abrazados al momento de escuchar el Himno; de forma similar a la selección de rugby, cantan la canción y se dan fuerzas mutuamente.



Por la forma efusiva con la que ayer el 10 cerró la canción patria ante las cámaras que lo enfocaban, ya nadie podrá usar como argumento para criticarlo que Messi no sabe el Himno Argentino.