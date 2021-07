Pasión sin escalas: más de 50.000 kilómetros junto a la Selección

Brasil - Enviado Especial

La pasión sin límites y sin fronteras. El fútbol genera emociones que no se pueden explicar e historias que, a veces, cuestan creer.

Sin embargo, suceden. En esta ocasión, se trata de un fanático argentino que acompaña a la Selección nacional desde hace varios años y, como no podía ser de otra manera, se encuentra en Brasil para el tramo final de la Copa América 2021.



En un diálogo exclusivo con diario Hoy desde Goiânia, el joven cordobés que estuvo en las Copas América de Chile 2015, Estados Unidos 2016, Brasil 2019 y en el Mundial de Rusia 2018, contó su pasión por la Selección. “Desde que Argentina perdió el Mundial el 13 de julio de 2014 con Alemania en Brasil que me propuse acompañar al equipo a todos lados. Para mí es una pasión inexplicable, ya de por sí soy muy patriota y defiendo mucho a mi país. Pero en el caso del fútbol es una locura”, comenzó Iván, el joven de 26 años que le es fiel a su Selección. “En 2015 viajé a la Copa América de Chile, en 2016 me fui hasta Estados Unidos, pero lo más lejos que fui fue hasta Rusia en el Mundial de 2018. Estuve en el partido de la Selección con Nigeria en aquel famoso gol de Marcos Rojo y fue una emoción gigante”, continuó.



Además, agregó: “Después del Mundial estuve en la Copa América de 2019 acá en Brasil y, aunque en medio de una pandemia, tenía que viajar acá para estar cerca de la Argentina en este torneo”.

Iván es un periodista de Córdoba que trabaja con el profesionalismo de muchos, pero según el propio joven, la Selección lo puede. Este certamen será el primero en el que trabaja, aunque en los demás viajes fueron todos como hincha.

“Si la Selección sale campeón no sé que hago. Sería lo máximo para mí. Y si no salimos campeones, no importa, voy a seguir acompañando”, afirmó.



Con esta pasión, el cordobés dejó muchas cosas de lados para realizar los viajes. “No soy una persona millonaria y como muchos hinchas dejamos muchas cosas de lado para ver a la Selección en otros países. Llevo más de 50.000 kilómetros recorriendo el mundo para ver a Messi y a todo el equipo”, concluyó.