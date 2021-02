Andújar, de querer irse a cambiar el chip

Luego de su frustrada salida al Elche de España, las diferencias con la dirigencia y su decisión de quedarse en Estudiantes a cumplir su contrato, Mariano Andújar da vuelta la página y se enfoca en el inicio del próximo campeonato con el Pincha.

El arquero de 37 años dialogó con el medio oficial del club y manifestó su deseo de que el equipo mejore y que le vaya bien. “Me gusta estar en Estudiantes”, afirmó. Además, acerca de su rol de referente y su enseñanza a los más chicos, expresó: “Enseño con hechos, tratando de cuidar el club, viendo de qué manera se puede mejorar y dando el ejemplo en los entrenamientos. No hay otra manera de transmitir que no sea con hechos, no basta con la palabra”.

“Hoy me toca a mí ser referente y no es una carga, no lo tomo así, ni cuando éramos muchos ni ahora que estoy yo solo. Es algo que hay que ir alimentando”, agregó.

Por último, aclaró: “Acá siempre voy a ser bien recibido, va a ser siempre mi casa. Esto hace que te den más ganas de seguir haciendo las cosas bien para que la gente te recuerde de la mejor manera”.