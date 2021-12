Andújar, del balance del año a la “espina por no haber estado ante el Barcelona”

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski logró los objetivos: volvió a llevar al Pincha a la Libertadores y ahora apuntan más alto. En este sentido, el capitán de Estudiantes, Mariano Andújar, dialogó en un canal de televisión de capital y realizó un balance del año del equipo, la importancia de la tranquilidad de Zielinski, y su bronca por no haber podido estar en el Mundial de Clubes del 2009. “Volvemos a la Copa porque fuimos uno de los equipos más regulares del torneo. El equipo tuvo una línea y una idea clara”, afirmó. Además, contó: “Con los refuerzos se pudo potenciar la idea del entrenador y nos ayudó a mejorar”.

“De Zielinski rescato que tiene tranquilidad y calma, y así se maneja siempre cuando ganás 3 seguidos o estás 8 sin vencer”, detalló el arquero. Por último, respecto a su ausencia en el Mundial de Clubes del 2009, confesó: “Cuando fue la fiesta por la obtención de la Copa Libertadores le dije al presidente y a Verón que hablen para que me quede a préstamo y jugar contra el Barcelona. No se pudo y es una espina que me queda no haber estado en ese partido”.