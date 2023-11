Así continúa el reducido de la Primera Nacional

El reducido de la Primera Nacional 2023 va tomando forma, con varios de los cruces de cuartos de final listos. El minitorneo de la Segunda categoría del fútbol argentino definirá uno de los dos ascensos a la Liga Profesional de Fútbol, luego del campeonato obtenido por Independiente Rivadavia de Mendoza.

La primera fase será a un solo partido, en el estadio del equipo mejor posicionado. Si tras los 90 minutos no se sacan diferencias, pasará a la próxima ronda el local.

Ya en cuartos, se sumará el perdedor de la final por el primer ascenso. Para los emparejamientos, se creará una tabla general de posiciones interzonal, teniendo en cuenta la posición en la tabla de su respectiva zona, como primera medida.

Esta instancia será a doble partido, de local y visitante, definiendo la serie en su casa el equipo mejor posicionado en la tabla general. Si la serie termina igualada, pasará a la semifinal el mejor ubicado.

Las semis funcionarán igual que los cuartos, mientras que en la final cambiará el formato: a partido único en cancha neutral. En caso de igualdad en los 90 minutos, se disputará media hora más en dos tiempos de 15. De persistir el empate, el ascenso se definirá en penales.

Presencia de presidentes de la categoría en una capacitación de la AFA

Ricardo Sastre (presidente de Deportivo Madryn) y Alicio Digatti (presidente de Estudiantes de Río Cuarto) fueron oradores en un Seminario de formación de dirigentes que dictó la AFA. El mismo se llevó a cabo en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, y contó con cuatro encuentros durante el mes de octubre, en los que tuvo la presencia de más de 100 dirigentes de forma presencial en el auditorio y de más de 1.000 vía streaming.

Ida

Ferro-Almirante Brown | Día y hora a confirmar.

Temperley-Deportivo Maipú | Día y hora a confirmar.

Vuelta

Almirante Brown-Ferro | Día y hora a confirmar.

Deportivo Maipú-Temperley | Día y hora a confirmar.

*Todavía faltan definirse el resto de los cruces.

Mariano Pavone habló sobre la suspensión de Quilmes ante Gimnasia (M)

Fue un episodio absolutamente triste lo que pasó en el partido entre Quilmes y Gimnasia de Mendoza: antes del segundo tiempo correspondiente a la primera fase del reducido de la Primera Nacional, una bomba de estruendo cayó cerca del arquero del elenco visitante Brian Olivera, lo cual provocó que el árbitro José Carreras suspendiera el juego.

Ambos clubes están a la expectativa de saber qué es lo que va a pasar con el partido, el cual está en manos del Tribunal de Disciplina. En la jornada de hoy, a más tardar mañana por la mañana, se revelará la resolución de qué es lo que va a pasar, pero ya hay varias versiones que se están corriendo. Una de ellas es que se le dé el partido perdido a Quilmes y que con eso quede eliminado del reducido en busca del segundo ascenso a la Liga Profesional. Otra es que el partido se reanude y se jueguen los 45 minutos restantes en la cancha del Cervecero, pero a puertas cerradas, o en un estadio neutral.

A raíz de esto, quien tomó contacto con la prensa fue Mariano Pavone, ayudante de campo del actual técnico de Quilmes, Ariel Fuscaldo. El exdelantero de Estudiantes fue contundente: “No creo que lo de la ventaja deportiva sea real, en estos días hubo muchos trascendidos y de alguna manera cada trascendido esconde un interés. Yo no creo que alguien esté pensando en intervenir en la parte deportiva”.

El Tanque, ídolo del Pincha y también del elenco cervecero, sentenció: “La ventaja deportiva es consecuencia del año de trabajo que tuvo el plantel, eso no creo que esté en riesgo. Siempre esta AFA remarcó que ellos quieren que los partidos se jueguen en cancha. No creo que las sanciones vengan por ese lado. Brian Olivera no tiene la culpa de que un inadaptado tire un petardo, tampoco la gente de Quilmes, por uno pagan todos. Genera bronca porque se estaba viviendo una fiesta”.

Chacarita apuntó contra el arbitraje: “Que la pelota no se manche”

Chacarita se despidió del reducido en octavos de final y no logró conseguir el objetivo de regresar a la Primera división del fútbol argentino. El club publicó un comunicado en el que agradeció a los hinchas, al cuerpo técnico y a los jugadores, y también apuntó contra el arbitraje.

El escrito, firmado por el presidente Néstor Di Pierro, comienza con un agradecimiento a los hinchas y socios que acompañaron al equipo en el torneo y se destaca el trabajo del cuerpo técnico y de los jugadores “para tener un Chacarita protagonista”.

Luego, en otro tramo del comunicado, el club apunta contra el arbitraje: “No nos hacemos los distraídos con las cuestiones extrafutbolísticas que sucedieron a lo largo del torneo, donde claramente observamos fallos arbitrales que favorecieron a nuestros rivales directos y en varios casos perjudicaron a nuestro equipo”.