Estudiantes se prepara para el último tirón

Se juega las últimas fichas. La Copa de la Liga Profesional para Estudiantes no ha sido buena. Sólo ganó dos partidos en 11 fechas y se encuentra en las últimas posiciones en la Zona B del certamen doméstico. Sin embargo, el buen desempeño en la Liga Profesional del primer semestre le permite tener chances matemáticas de poder clasificar entre los cinco mejores de la tabla anual rumbo a las copas internacionales del 2024. Hoy ocupa el noveno lugar de esa tabla con 55 unidades, a tres del último en llevarse un boleto a la Copa Libertadores del año próximo.

Por esta razón, el Pincha no puede dejar más puntos en el camino y le quedan tres finales en el torneo. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez viene de empatar sin goles ante Boca en la Bombonera y el próximo domingo deberá recibir a Defensa y Justicia, otro rival directo, en el estadio Jorge Luis Hirschi. Pensando en ese encuentro, el plantel profesional retomará hoy los entrenamientos en el Country Club de City Bell, luego de dos jornadas de descanso.

Los futbolistas se reencontrarán hoy a las 10 de la mañana en la cancha principal del predio albirrojo y allí el técnico empezará a diagramar el equipo para el fin de semana. El DT sabe que no podrá contar con Santiago Ascacibar, Federico Fernández, Luciano Lollo y Javier Altamirano; mientras que aguarda las recuperaciones de Mauro Boselli, quien quedó al margen del último partido por una fatiga muscular, y por Jorge Rodríguez, que debió ser reemplazado en el segundo tiempo del partido con el Xeneize por un golpe sin pelota que le dio Valentín Barco. El resto estaría a disposición del Barba, el cual se fue insatisfecho por lo hecho en la Boca, pero destacando el punto conseguido por el equipo.

“Lo voy a sostener siempre: no es fácil jugar en este estadio, más allá que Boca hoy puso un equipo alternativo. Estamos contentos aunque sabemos que podemos hacerlo mejor. No intentamos jugar de contra, el partido se dio así. En el primer tiempo estuvimos un poco tímidos defensivamente, no juntamos bien las marcas y quedamos algo largos”, dijo Domínguez con tono autocrítico.

Por último, manifestó: “El punto nos sabe a poco, pero me han dolido más otros partidos. Seguir sumando es bueno y ahora tenemos dos partidos de local. La clasificación a las copas se define en la última fecha”.