Así fueron los millonarios spots publicitarios del Súper Bowl

Más allá de la pelota, la locura de la final del fútbol americano está en los números de las publicidades. Del tráiler de la nueva serie del Señor de los Anilos a anuncios de criptomonedas y autos eléctricos con muchas parodias de Hollywood, el Súper Bowl 2022, que acabó coronando a Los Angeles Rams, se destacó una vez más por sus carísimos y muy comentados spots publicitarios. Según trascendió, se llegaron a pagar hasta 7 millones de dólares por aparecer durante 30 segundos en la publicidad de la final del fútbol americano.

Esa fortuna da acceso a una audiencia enorme, ya que en 2021 y pese a que fue la cifra más baja en 15 años, un total de 92 millones de espectadores se conectaron para ver la final de la NFL. Así las cosas, la empresa Amazon fue la encargada de emitir el primer adelanto de la serie de El señor de los Anillos, la película de terror Nope, la serie de Marvel Moon Knight con Óscar Isaac y la película de Marvel Doctor Strange and the Multiverse of Madness, el filme de Netflix The Adam Project y la nueva entrega de Jurassic World.

Entre los vehículos eléctricos que se presentaron en este masivo evento, Salma Hayek y Arnold Schwarzenegger dieron vida al spot que presenta este tipo de coche por parte de BMW. Además, y en este orden de situaciones Chevrolet que replicó con exactitud y mucha nostalgia los créditos de The Sopranos. En cambio, en General Motors recurrieron a Mike Myers para que recuperara el humor de Austin Powers.

Finalmente, una de las tendencias más destacadas de esta edición fue el protagonismo de los anuncios en torno a las criptomonedas. Dicho esto, crypto.com presentó un spot en el que estuvo Le Bron James y Coinbase mostró un código QR moviéndose de lado a lado como si fuera un salvapantallas de los noventas.