Así se definirá el Seis Naciones 2020

El pasado fin de semana se completó la cuarta fecha del Seis Naciones con el partido pendiente entre Irlanda e Italia. La victoria por 50 a 17 dejó al equipo de Andy Farrell bien perfilado de cara a lo que se viene. El Clásico te cuenta qué tiene que pasar para que cada uno de los aspirantes a levantar el trofeo pueda hacerlo.

De arranque, todas las cámaras van a estar puestas en Irlanda, ya que dependen de ellos mismo y si igualan el resultado de Inglaterra, ganarán el título automáticamente. Si el equipo de Andy Farrell logra la victoria con punto bonus en el Stade de France, se asegurará el campeonato y la corona. Si ganan sin punto bonus, quedarán en 18 puntos.

El conjunto francés es el que mayor nivel de exigencia va a tener de cara al final. Porque debe ganar y por amplio margen para festejar, a su vez que depende de Inglaterra. Si gana con punto bonus e Inglaterra gana sin obtener el bonus, allí podrá ser campeón. En caso de empatar o perder, Francia quedaría fuera de todo tipo de discusión.

Inglaterra afrontará un partido que no debería significarle un gran desafío en Roma. Una victoria con punto bonus sería el contexto soñado, siempre y cuando Irlanda no gane con bonus. En caso de ganar sin bonus va a tener que esperar a que Francia salga victorioso y que no obtenga el punto bonus.

Brad Thorn, una temporada más con los Reds

Después de conducir a Queensland Reds a su primera gran final en nueve años, Brad Thorn firmó una extensión de contrato por un año que lo mantendrá en Ballymore hasta 2021. También se confirmó que las personas que acompañan al director técnico seguirán en sus cargos hasta la próxima temporada.

“Nos hemos vuelto a conectar con el estado y la comunidad de Queensland Rugby. Hemos visto un gran crecimiento en nuestro juego este año, pero nuestro enfoque sigue siendo mejorar y continuar con la construcción. Esperamos con ansias el desafío que tenemos por delante en 2021”, comentó Thorn una vez confirmada la noticia.

Taniela Tupou contestó a las críticas neozelandesas

El pilar de los Wallabies salió a responderle a un medio neozelandés que sugirió que Australia “no hace hombres genuinos” tras la segunda derrota por la Bledisloe Cup en Auckland. Taniela Tupou fue uno de los mejores jugadores de los Wallabies en el empate en Wellington y siete días después tuvo un altercado con Dane Coles. “Me entra por un oído y me sale por el otro”, afirmó el primera línea.

“No saben lo que está pasando aquí en la concentración. Si eso es lo que piensan, que así sea. Estamos tratando de concentrarnos en nosotros. Tratar de mejorar para el próximo partido”, sentenció destacado pilar australiano.