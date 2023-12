Atento Pincha: así se prepara Defensa y Justicia para la gran final

Desde que está en Primera división, Defensa y Justicia ganó dos títulos: una Copa Sudamericana y una Recopa Suda­mericana. Hasta el momento, el elenco de Florencio Varela disputó dos encuentros decisivos y ganó ambos. Por lo tanto, el próximo miércoles intentará mantener el invicto ante Estudiantes, equipo que nunca ganó una Copa Argentina. Diario Hoy te cuenta en exclusiva la formación que probó el entrenador Julio Vaccari para enfrentarse al Pincha.

El primer hito se dio el 23 de enero de 2021, momento en el que los entonces dirigidos por Hernán Crespo vencieron 3 a 0 a Lanús con un fútbol de alto vuelo y ganaron el primer trofeo de su historia. En aquella oportunidad, el Halcón gritó campeón en el estadio Mario Alberto Kempes, con goles de Adonis Frías, Braian Romero y Washington Camacho.

El apellido Vaccari no le suena a la gran mayoría del público futbolero. El Halcón es el primer gran desafío para dejar su propio sello. Anteriormente tuvo un interinato en Vélez de 13 partidos antes de la llegada de Alexander Medina. Era el director técnico de la Reserva y sacó adelante la situación clasificando al equipo a octavos de final de la Copa Libertadores. Hoy, su Defensa juega muy bien y llama la atención del fútbol argentino. Su perfil es de una vocación ofensiva que no se negocia. Aunque dejó en claro que su equipo no puede descuidar otras facetas del juego.

Cabe destacar que el conjunto de Florencio Varela llegó a la instancia decisiva tras derrotar a Ituzaingó, Centro Español y San Lorenzo, y superar en los disparos desde los doce pasos a Estudiantes de Río Cuarto y Chaco For Ever. En el caso de ganar la Copa Argentina, el Pincha obtendría su tercera Copa nacional y el Halcón conseguiría su primer título a nivel local.

Solari: “Es mérito de todo el equipo”

El jugador del Halcón contó sus sensaciones en la antesala de la gran final de Copa Argentina. “Esto es mérito de todo el equipo, que deja todo en cada partido. Se vio en el segundo tiempo en semifinales, cuando San Lorenzo se fue en busca del empate, el equipo se replegó, dio todo defendiendo el cero”, afirmó.

Solari confía mucho en el equipo, pero mantiene los pies sobre la tierra.

“Llegamos a la final, hoy lo que más importa es ganar esa estrella, sería hermoso para nosotros. Todavía falta. Queda un partido más. Tenemos que ir a competir con mucha humildad, como hicimos todo el año”, sentenció el delantero.

Por último, Solari anticipó cómo cree que será la final ante Estudiantes: “Los dos son equipos que juegan muy bien, van a buscar el partido. Va a salir un partido muy lindo, de mucho ataque. Esperemos llevarnos la victoria”.