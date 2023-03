Balbo, de la sesión de videos en City Bell al método Gallardo

El mejor estilo Bilardo. Desde su asunción en el cargo de entrenador de Estudiantes de La Plata, Abel Balbo no cayó bien en el general del hincha Albirrojo. Tal vez sea porque su idea futbolística está más asemejada al menottismo que al bilardismo. Sin embargo, esta semana fue a los libros del Doctor y tuvo al plantel profesional reunido por más de treinta minutos en una sesión de videos de su próximo rival. El entrenador se apoyó en su cuerpo técnico y en el video análisis de Unión de Santa Fe para intentar recuperar la mística Pincharrata y lograr que su equipo encuentre la senda de la victoria de una vez por todas.

Además, hace dos semanas que viene implementando el método Marcelo Gallardo en River. ¿De qué se trata? De no dar ninguna pista de lo que podría ser la conformación del once inicial en la previa a un partido. El entrenador dispone de ensayos tácticos por grupos, por un lado trabaja los defensores, por otro los mediocampistas y por último los delanteros. Más tarde finaliza con un trabajo en conjunto pero con los futbolistas titulares y suplentes mezclados, sin dar indicios de lo que podrá ser el equipo para el fin de semana.

Al igual que el extécnico de River, Balbo no realiza un ensayo de fútbol formal los días jueves y no reparte pecheras para realizar el famoso titulares frente a suplentes. De esta manera, entorpece el trabajo del periodismo en busca de certezas y al mismo tiempo déspota al cuerpo técnico rival. Por ahora los resultados son positivos y logró que el equipo, por lo menos, no conozca la derrota. Desde que implementó el método Gallardo, el Pincha ganó en Mendoza frente a Godoy Cruz y empató 1 a 1 frente a Sarmiento de Junín en el estadio Jorge Luis HIrschi.

Por otro lado, y en cuanto al equipo que se perfila para el partido del próximo viernes ante Unión en Santa Fe, Balbo aguarda por la situación de Guido Carrillo, quien debe ser intervenido por haber perdido tres dientes y estaría prácticamente descartado para el duelo ante el Tatengue. La buena noticia para Estudiantes es que el DT ya podrá contar con Leonardo Godoy, y Ezequiel Muñoz podría ser de la partida. El plantel profesional se volverá a entrenar hoy por la mañana desde las 9 en el Country Club de City Bell y allí el cuerpo técnico empezará a definir los once de cara al viaje de mañana a Santa Fe.