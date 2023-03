Balbo rompió el silencio y sobre su salida afirmó que “fue todo muy raro”

Desde Roma, Italia, y a semanas de su salida del club, Abel Balbo rompió el silencio. Destacó que su salida fue “muy rara” y difícil de encontrarle una explicación. En una entrevista con Olé, el DT dijo: “Es difícil hacer un balance de Estudiantes porque estuve siete partidos oficiales. Fue todo muy raro, realmente. Incluso me cuesta encontrarle una explicación. Yo estaba en Central Córdoba, con contrato. Estudiantes fue y le pagó al club para llevarme a La Plata. Y que en tan poco tiempo te dejen afuera… Es difícil dar un balance porque el tiempo fue muy poco. No sé si llegué a un mes de campeonato. Hubo cosas que funcionaron y otras que no. Pero es difícil dar un balance porque el tiempo de trabajo es muy poco. Y para incorporar una nueva idea a un equipo se necesita tiempo. Fue decisión de Estudiantes cortar así”.

Además, expresó: “El error mío con el club es que yo no pude participar ni siquiera en la elección de un jugador para el plantel. Eso no es bueno. Pedí dos futbolistas y no me trajeron ninguno. Eso es algo fundamental para agarrar el próximo equipo”. En esa línea, agregó: “Terminé jugando a algo que no me gustaba porque las cualidades de los jugadores eran otras. El DT conoce mejor las cosas que necesita que el dirigente que arma el equipo”.

Por último, aclaró: “Evidentemente, mi propuesta de juego era distinta a la tradicional de Estudiantes. Pero, en el momento que me fueron a buscar los dirigentes, ya lo sabían. No era algo nuevo”.