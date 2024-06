Bareiro quedó a paso de convertirse en el segundo refuerzo de River

Como los buenos vinos, los pases tienen un tiempo de maduración. Y eso es precisamente lo que está sucediendo con la transferencia de Adam Bareiro a River. Una transferencia que a su vez está entrelazada con otras negociaciones que siguen la misma de evolución y que tendrían un final feliz en el comienzo de la próxima semana.

Desde Núñez aseguran que el club sumará en breve al centrodelantero paraguayo de 27 años pagándole a San Lorenzo los u$s 3,5 millones de la cláusula de rescisión de la siguiente manera: u$s 1.500.000 cash y los otros u$s 2.000.000, haciéndose cargo de la deuda que Banfield tiene con Necaxa, cediendo el pase de José Paradela y allanándole así el camino al Cuervo para que se quede con Milton Giménez.

La operación incluirá un 15% de plusvalía en una futura venta y no está claro aún si también tendrá el porcentaje de algún jugador, que de darse esa opción no sería Cristian Ferreira.

El Ciclón, a su vez, le pagará u$s 1.000.000 más al Taladro para quedarse con el reemplazante de Bareiro: Giménez ya acordó su vínculo en Boedo hasta diciembre del 2027. Y Necaxa, además, se llevaría a Agustín Palavecino en un préstamo con cargo y con opción.

Con los acuerdos ya definidos entre River-Necaxa, River-San Lorenzo y Milton Giménez-San Lorenzo, lo único que falta para que este rompecabezas quede totalmente armado es que se pasen a los papeles las condiciones que el Ciclón y Banfield acordaron de palabra por el futbolista de moda, que en 2024 convirtió 11 goles en 20 partidos.

Con Felipe Peña ya en el plantel y Bareiro al caer, en las oficinas del Monumental avanzan en paralelo con las otras tres negociaciones que tienen en curso. Y mientras intentan acelerar para liberar a Germán Pezzella del Betis y a Jeremías Ledesma del Cádiz, la CD espera respuesta a la oferta cercana a los u$s 7.000.000 que le hizo a Vélez por el 75% de la ficha de Valentín Gómez