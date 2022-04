Battaglia a los jugadores: "Los banco a muerte"

Luego de verse cuestionado por el rendimiento del equipo, el Consejo de Fútbol le dio su apoyo a Sebastián Battaglia para que continúe como DT de Boca por lo menos, hasta el encuentro con Corinthians. El entrenador sabe que se vienen finales y va a tener que sacar buenos resultados para enderezar el rumbo.

Durante este jueves, se filtraron las palabras que les dijo el León a los futbolistas, antes del entrenamiento del miércoles. Con el fin de incentivarlos, les mostró su total apoyo y además les remarcó que piensa en seguir dando batalla para encontrar el funcionamiento adecuado.

"Yo de acá no me voy. Me van a tener que sacar a los empujones. Confío en este grupo y estoy espalda con espalda con ustedes en todo esto. Los banco a muerte", les destacó. Cabe destacar que también Riquelme habló con los jugadores y les afirmó que son "el mejor plantel del país, pero van a tener que demostrarlo".