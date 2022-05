Boca buscará revancha ante un equipo que sabe a lo que juega

Poco a poco la primera mitad del año del fútbol argentino comienza a llegar a su final. Los equipos platenses no se encuentran en la etapa definitiva: el Lobo no llegó a cuartos de final por un punto, y el Pincha no pudo con Argentinos en 1 y 57.

Los focos estaban en el Bichito y Racing, quien llegó hasta semifinales invicto. Pero la final solo la juegan dos: Boca y Tigre, los mismos que en 2019.

Si bien la mente del Xeneize hoy está puesta en el compromiso por Copa Libertadores ante Corinthians, Sebastián Battaglia está ante una oportunidad especial. Tiene la chance de acallar a los críticos que pedían su cabeza y conseguir un título más en copas nacionales, dándose el gusto de lograr revancha de la Copa de la Superliga 2019. Ocasión en la que el Tigre de Pipo Gorosito dejó sin la gloria a los dirigidos por Alfaro.

Enfrente, el Matador de Victoria. Tigre, recientemente ascendido, de la mano de su entrenador Diego Martínez irá en busca de la segunda estrella de su historia. La idea es mantener la base del ascenso, potenciarla con pocos pero certeros refuerzos. La regularidad como bandera les permitió ser terceros en la Zona 2 con 5 triunfos, 5 empates y 4 derrotas.

En los mano a mano resultan letales. Los de Victoria dejaron con criterio a River sin Copa de la Liga en cuartos, en el Monumental, ante su gente. Y sorprendieron a Argentinos, equipo duro si los hay, amargándolos en los penales que fue el arma con la que dejaron al Pincha en el camino.

Como yapa, Tigre tendrá la posibilidad de lograr un hito histórico en el fútbol argentino, que hasta el momento tiene como único protagonista a Rosario Central. Es que de ganar la Copa de la Liga, serán campeones apenas ascendidos. Hecho que Rosario Central consiguió de la mano de Ángel Tulio Zoff en 1987.

Se viene una final con dos estilos similares. Técnicos que no arriesgan por demás, y tienen bien en claro a lo que juegan. El as bajo la manga de Boca son sin dudas las definiciones desde el punto penal, hecho que llevó al Xeneize a la gloria en la última Copa Argentina 2021, frente a Talleres. Y virtud que le permitió amargar a Racing en semis, para muchos el mejor equipo del torneo.