Boselli histórico: baluarte en la goleada de Estudiantes

Estudiantes de La Plata aplastó por 4 a 0 a Tacuary de Paraguay y se metió en la próxima ronda de la Copa Sudamericana. Leonardo Godoy, Mauro Boselli, en dos oportunidades y encima fallando un penal y Nery Bareiro, en contra, fueron los goleadores de la noche.

En el Defensores del Chaco de Asunción, la capital paraguaya, fue todo de Estudiantes, que de principio a final fue claro dominador de las acciones, lo que le significó la clasificación a la próxima instancia de la competencia internacional.

Hubo varios puntos altos en el elenco albirrojo, que igualmente terminó imponiendo condiciones desde su jerarquía y no tanto desde el juego, donde estuvo errático en varios momentos, pero le alcanzó para someter a un rival menor y encima siendo perjudicado, ya que el arbitraje del colombiano Argote y del resto del cuerpo arbitral fue muy flojo.

Tanto Boselli como Carrillo y el empuje por las bandas de Leonardo Godoy fueron fundamentales para el ataque pincharrata, que tuvo también en gran nivel a José Sosa, que fue de lo mejor en la noche paraguaya.

El punto más flojo sin dudas estuvo en la defensa, donde no se destacó para nada el chico Santiago Núñez, que igualmente venía teniendo buenas actuaciones, pero en la noche de ayer fue de lo más flojo, con una amarilla evitable y mostrándose muy nervioso, quizás por no tener a Luciano Lollo a su lado, siendo el experimentado central uno de los mejores futbolistas en lo que va del semestre y que no pudo estar ayer debido a un cuadro gripal.

Lo concreto es que Estudiantes ganó bien y ahora tiene que pensar en Bragantino.

El delantero, historia viviente en el Pincha

Con los goles de ayer frente a Tacuary de Paraguay, en la goleada pincharrata en el Defensores del Chaco de Asunción, Mauro Boselli hizo historia con la camiseta de Estudiantes de La Plata. El delantero es el goleador histórico del conjunto pincharrata en competencias internacionales oficiales.

El atacante, ídolo del club, siendo campeón de América en 2009, logró alcanzar los 20 goles en los certámenes de la Conmebol, como también suma el del Mundial de Clubes contra Barcelona, por lo cual rompió la cifra que llevaba hasta el momento Juan Ramón Verón de 19 gritos sagrados con la roja y blanca.

De esta manera, Boselli sigue escribiendo su historia grande con Estudiantes, en un partido donde fue fundamental, ya con 38 años, mostrando toda su jerarquía, talento y profesionalismo, por mantenerse a esa edad compitiendo con un verdadero león y siendo un baluarte.

Ahora, el “Matador” seguirá tratando de romper redes y ser hombre importante para Eduardo Domínguez, ya que hay objetivos por cumplir, siendo un equipo de temer en la triple competencia, tanto Liga Profesional de Fútbol, como Copa Argentina y la Sudamericana, donde definirá con Bragantino, mano a mano la clasificación como primero.

Boselli buscará ser titular con Instituto en Córdoba, y seguir con esta buena racha goleadora, algo a lo que está acostumbrado.

Lluvia de goles y contundencia en Paraguay

Estudiantes de La Plata se empieza a mal acostumbrar de la mano de Eduardo Domínguez, ya que bajo la dirección técnica del “Barba”, como le dicen los amigos con cariño, el equipo pincharrata se ha vuelto un hueso duro de roer y comienza a dar miedo en la triple competencia.

Tacuary tuvo que sufrir varios goles en su contra, dos goleadas, la anterior había sido por 4 a 0 en el Estadio Jorge Luis Hirschi, donde como ayer no hubo equivalencias, demostrando ser un rival muy menor y sufriendo la contundencia albirroja, que en especial apareció con Mauro Boselli, que nunca le falla al León.

En estos 15 partidos que Domínguez viene dirigiendo a Estudiantes, solamente hubo una derrota que fue la del clásico platense y luego fue todo alegría para el conjunto albirrojo. Como dijo Santiago Ascacíbar en algún momento, esa caída ante Gimnasia fue el simbronazo para despertarse.

Se viene Instituto, luego Barracas Central, pero los números hablan y señalan que Estudiantes es un equipo muy competitivo, el cual marca goles, quizás no tantos, pero no recibe disparos en el arco defendido por Mariano Andújar, que recibió muy pocos tantos desde que Domínguez es entrenador.

El último lamento para el capitán pincharrata fue ante Defensa y Justicia en el empate en Florencio Varela, siendo uno de los grandes atributos de este presente y que lo demuestran las estadísticas.

Ahora, Domínguez y compañía buscarán seguir estirando este gran momento en el campeonato local y en todo lo que se avecine.