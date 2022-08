Boselli sin filtro: de la renuncia del Ruso a “mi idea es seguir en Estudiantes”

Luego de un fin de semana movido por la renuncia de Ricardo Zielinski que finalmente no fue aceptada por los dirigentes albirrojos, Estudiantes venció por la mínima a Unión de Santa Fe y volvió a prenderse en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores 2022. Mauro Boselli, goleador y emblema del equipo, dialogó mano a mano con TyC Sports y habló de todo: la renuncia del Ruso, el objetivo de la Copa y su futuro en el club.

En primer lugar, el delantero se refirió a la sorpresiva renuncia de Zielinski como DT de Estudiantes y la victoria frente a Unión. “Estamos tranquilos, más allá de lo que sucedió y que por suerte quedó como una anécdota, porque conseguimos una victoria muy importante el otro día contra un rival muy complicado como es Unión, y creo que por la forma en que jugamos, sobre todo en el primer tiempo, este es el camino. La verdad es que la decisión de Ricardo (Zielinski) nos tomó por sorpresa, fue después de la práctica y nosotros al otro día fuimos y hablamos con él”, afirmó Boselli.

“Le manifestamos que el grupo estaba con él y que el objetivo de volver a jugar la Copa Libertadores el año que viene tenía que ser con él a la cabeza. Por suerte no solo se lo pudimos demostrar con palabras y el lunes todo el equipo le dio su apoyo dentro de la cancha”, dijo y agregó: “En el fútbol se dicen muchas cosas, y muchas se inventan. Nosotros fuimos a hablar con él porque, por ejemplo, yo me enteré por los medios y mis amigos de lo que había pasado, y todo lo que hizo Ricardo a la hora de llegar al club fue muy valorable. Tomó al equipo peleando el descenso y en un año lo llevó a jugar la Copa Libertadores, me parece que los procesos tienen que terminar”.

Por último, contó: “Realmente estoy muy agradecido con Boca porque fue el club que me formó como futbolista y como persona, y me dio la oportunidad de debutar en Primera división, pero en Argentina, por todo lo que viví y el cariño de la gente, sí me siento más identificado con Estudiantes. Hoy, ya en el final de mi carrera, poder seguir vistiendo esta camiseta es un orgullo enorme y la gente me lo demuestra día a día, me siento realmente como en mi casa. Eso es Estudiantes, pero tenés que vivirlo de adentro para entenderlo”.

“Estudiantes tiene ese sentido de pertenencia que va pasando a través de los años, de generación en generación, y me parece que esa es la idea que tiene el club. Siempre tener uno o dos jugadores que vivieron procesos exitosos o están identificados con el club para que eso vaya trascendiendo. Hoy nos toca a los más grandes como Mariano (Andújar), José (Sosa), Pablito (Piatti) y yo trasladar eso a los chicos nuevos”, afirmó.