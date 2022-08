Despacito irá por el tercer triunfo al hilo en un tiro que le cae justo

Por segunda vez en la semana, después de este mediodía vuelve a levantarse el telón del teatro del turf del Barrio Hipódromo para ofrecer una función de 13 actos, entre las 13.30 y las 19.30.

La jornada hípica tiene en su cartelera como momento culminante a la disputa del Especial Forli (1.200 mts,), reservado para todo caballo de 4 años y más edad, ganador. Al llamado han respondido ocho ejemplares dispuestos a medir fuerzas por una recompensa de $625.000. Entre los anotados vamos a confiar nuestro voto a Despacito, que no hace honor a su nombre porque es un terrible ligero titular de siete triunfos, los últimos dos en serie, por lo que hoy va por el tercer éxito al hilo.

El mayor escollo estará dado por la yunta conformada por Magnificent y Super Bamb. No ­podemos dejar de nombrar a Jack of Hearts, que está volando muy bajito, pero si hiciera tan solo un poquito de memoria de lo que fue, el segundo no entra en la foto. Pero estamos hablando de otros tiempos.

Hagan juego, señores, que hoy vuelve a haber función en el teatro del turf.