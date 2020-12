Boxeo: esta tarde pelea Maravilla Martínez en España

El amor al deporte pudo más en la vida de Maravilla Martínez, quien seis años atrás había anunciado su retiro de los cuadriláteros. Pero decidió volver a sentir la adrenalina y el pasado 21 de agosto, se puso los guantes para pelear ante José Miguel Fandiño en el estadio de El Malecón en Torrelavega, España.



En aquella oportunidad, Martínez derrotó a su contrincante por knockout en el séptimo asalto y eso impulsó aún más su deseo de seguir compitiendo. Es por eso, que desde las 16.45 del día de hoy, volverá a subirse al ring en el mismo estadio español para medirse ante el boxeador finlandés Jussi Koivula por la categoría de peso mediano.



En un principio, el evento iba a tener lugar el 5 de diciembre, pero por cuestiones televisivas y el tema del rebrote del coronavirus en Europa, se trasladó para hoy. Con 45 años de edad, Sergio Martínez (52-3-2, 29 KO) ahora va por Koivula (24-7-1, 9 KO), de 36 y que a priori tiene mayor nivel que el aguerrido Fandiño, aunque el finlandés no boxea desde junio de 2019, cuando fue noqueado por Conor Benn, en Inglaterra, por un cinturón intermedio de la AMB en el peso welter.



El boxeador argentino, excampeón mundial superwelter CMB y mediano CMB y OMB, apunta entonces a otra victoria para poder pelear por un nuevo título mundial. Ese es su deseo. El combate ante Koivula será transmitido por Eurosport 2 y Eurosport App.



“Me siento fantásticamente bien. Esta segunda etapa es para disfrutar, si no disfruto después de los 45 años es porque muy necio tuve que haber sido. Me gusta esta etapa que estoy viviendo porque es estupenda, la estoy viviendo a conciencia, disfrutando cada día”, declaró Maravilla a la prensa, y contó que cree que el combate será aún más difícil por el estilo de Koivula. “Es un rival con un boxeo no muy típico, no muy clásico, no muy ortodoxo. Tiene una derecha respetable, tengo que cuidarme de esa mano. Seguramente será un combate estupendo para mí, como todo lo que estoy viviendo en estos momentos, todo lo que estoy viviendo en mi regreso”,

aseguró.



La gran pelea de Sergio Martínez será la atracción principal, por lo que cerrará la gran velada de boxeo con un combate a 10 asaltos. La cartelera estelar de la jornada comenzará a partir de las 14 con Ezequiel Gurría vs. Fernando Heredia a 6 asaltos en el superwelter; Oscar Ahlin ante Ondrej Bodera a 8 asaltos en el semipesado; Bernard Torres contra Costin Ion a 8 asaltos en el pluma, y Sergio García frente a Gregory Trenel a 10 asaltos en el peso medio.



Martínez tiene los ojos puestos en el japonés actual campeón Ryota Murata para lograr su objetivo, por lo que de ganar esta tarde es muy probable que consiga una oportunidad de campeonato en 2021.