Boxeo: Tyson no entiende de exhibiciones

En la cuenta regresiva para volver a ver pelear al estadounidense multicampeón de peso pesado, Mike Tyson, comienzan las declaraciones que lo posicionan como el favorito en la lucha ante Roy Jones Jr, quién está molesto luego de los últimos cambios en el reglamento.

Quién declaró en esta oportunidad fue Freddie Roach, el reconocido entrenador de boxeo, que contó haber hablado con Tyson y dijo: “Mike solo sabe ir hacia adelante, no entiende de exhibiciones”.

Sólo falta un mes para que se pongan frente a frente los dos históricos boxeadores, la fecha oficial del duelo es el 28 de noviembre y el clima está que arde. “Tyson sólo piensa en una cosa, salir a noquear a Roy Jones cuando suene la campana”, contó Roach acerca de su charla con el boxeador.

Tyson, de 54 años de edad, que no entiende de exhibiciones, declaró: “No me voy a apartar en lo absoluto, aunque sé que la muerte es una posibilidad”. El exboxeador quiere volver a lo grande y no sólo piensa en su próxima batalla, sino que también espera poder disputar al menos tres peleas en el próximo año. Su entrenador personal, el brasileño Rafael Cordeiro, encargado de ponerlo a punto para la competencia, expresó: “Si quiere ir por más en un futuro, estará 100 por ciento preparado para ello”, contando también que se sorprendió al entrenarlo, ya que no esperaba ver a Mike en este nivel, comparándolo con que aún posee la fuerza de un joven de 22 años.

El duelo presentó modificaciones en cuanto al reglamento, debido a que se estableció que la lucha será sin casco protector y se definirá con ocho asaltos de dos minutos, poniendo así a Mike Tyson como el favorito. Esto dejó en desconformidad a Roy Jones Jr, que declaró que su oponente tendrá ventaja ante esta disposición a la hora del combate.