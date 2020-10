Turf: se corre la Polla de Potrillos en La Plata

Con un atractivo programa se anuncia una nueva reunión en el Hipódromo de La Plata con 14 carreras en la cartelera, entre las 12.15 y las 18.45.

El momento culminante de la reunión será el decimosegundo turno –a las 17.45– reservado para la disputa de la tradicional Polla de Potrillos (G III-1.600 mts.), dónde se darán cita 14 ejemplares de la última generación que pujarán por obtener la primera gema de la Triple Corona.

Por rigurosa cartilla, destaca su chance Matrix Joy, que le lleva la ventaja a sus rivales de haber corrido dicha distancia en oportunidad de disputarse la edición porteña de la Polla de Potrillos.

Candiadtos de Hoy en La Plata

1ª.) LOCASA RULER (6) RATISBONA (10) LA CUÑADITA (11)

2ª.) EL FACHERO (7) AYMARAES (2) IZTAYUL (4)

3ª.) VERITA (9) PROFECIA MORA (4) HELLO ANGIE (8)

4ª.) INCASITA (6) COSAS SECRETAS (2) REGINE’S JANE (5)

5ª.) REE FABULOSA (10) MIRAME BORGES (5) QUEEN STYLE (9A)

6ª.) STRONG KEY (6) WHITTY (9) ESTRELLA BEST (5)

7ª.) RIO FANGIO (3) INCA STAR (13) YIZKO (7)

8ª.) GLEN BAREN (4) DOÑA GODIVA (14) BUSCADA STRIPES (12)

9ª.) BUENDA ZENSACION (9) SERA MAÑANA (10) VALE CANDY (3)

10ª.) WHISTLE ON (7) MARICHON (11) LINDO VERANO (13)

11ª.) DAYTONO (10) EL CASADOR (8) MURGO (4)

12ª.) MATRIX JOY (5) QUIL HERO (3) SILLERO FAST (4)

13ª.) FIRST ATTRACTION (6) LATE NIGHT (9) SCIENCE FICTION (3)

14ª.) OPHION (4) EVO ENDIABLADO (8) SING IN CAMP (15)