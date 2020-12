Brahian Alemán: "El equipo hizo un partido terrible, eso me deja tranquilo"

En el Estadio Florencio Solá, Gimnasia perdió 2 a 1 frente a Banfield en un partido increíble que tuvo un penal sobre la hora para el conjunto local, que decretó en el resultado final.

Una vez finalizado el compromiso, Brahian Alemán, elegido como el jugador del partido para la televisión, tomó la palabra y expresó: "el equipo hizo un partido terrible, con unas ganas muy benas, lo venimos haciendo durante varios partidos y hoy lo volvimos a mostrar. Eso me deja tranquilo".

Y agregó: "Creo que con un hombre menos fuimos superiores. Son detalles que a veces se hacen difícil y terminamos pagando".

Además el volante charrúa sostuvo: "Tuvimos la lesión de Paolo, antes la de Maxi. Son jugadores claves. Estamos trabajando para eso, para jugar y estoy seguroi que ahora al que le toque va a dejar la vida".

Sobre el final dijo: ·Son calenturas del momento que no hay otra forma de desquitarse, ya que no te la podés agarrar con el árbitro porque te expulsa, me la agarré conmigo mismo".