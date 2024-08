Cambaceres da el puntapié inicial de un finde a puro ascenso

Se viene un fin de semana a puro ascenso para los equipos de la región, y el que tendrá la obligación de romper el hielo es Defensores de Cambaceres, que este sábado por la tarde tendrá una gran oportunidad para reponerse en el Clausura de la Primera C Metropolitana.

Los comandados técnicamente por Juan Arias Navarro van a visitar desde las 15.00 a Claypole, en el estadio Rodolfo Capocasa y con arbitraje de Ramiro Maglio. En esta octava jornada, el Rojo debe ganar para dejar atrás la dura derrota del pasado martes con Juventud Unida (el peor elenco de lo que va de temporada), en Rivadavia y Quintana.

Con respecto al once titular no hay muchos indicios, ya que el entrenador y sus ayudantes quedaron muy disconformes con lo mostrado en el último juego. No obstante, los convocados son: Blas Merino, Manuel Díaz, Leonel Caielli, Juan Goicoechea, Mauricio Almirón, Tomás Bravo, Maximiliano Badell, Alan Meschini, Rodrigo Galván, Matías Arbizu, Patricio Monti, Issa Sane, Ignacio Lachalde, Gerónimo Rodríguez, Matías Villalba, Tomás Di Giácomo, Juan Anastacio, Caetano Gonzalez Nicolini, Fernando Pasquale y Alejandro Araujo.

Por otra parte, Villa San Carlos deberá jugar mañana a las 15.00 con el poderoso Los Andes, en Lomas de Zamora, en un juego difícil, donde los de Lucas Ochandorena intentarán sumar para salir del fondo de la tabla de posiciones. Hoy el Celeste está a dos puntos de Villa Dálmine, el conjunto que estaría perdiendo la categoría si la historia terminara en esta fecha.

Finalmente, mañana también habrá Liga, con el destacado entre Alumni y Adip en Los Hornos.