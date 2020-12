Cambaceres debe ganar para mantener la ilusión

Defensores de Cambaceres recibe a Deportivo Paraguayo hoy desde las 17.10 en el “12 de Octubre” de Ensenada, Rubén Agüero y su cuerpo técnico no confirmaron el 11 para dicho compromiso, aunque en principio habría dos modificaciones con respecto a los titulares que vencieron a Lugano en la fecha pasada. El árbitro será Fernando Cruz.



Con las energías renovadas y los ojos puestos en conseguir el ascenso a la Primera C, el equipo ensenadense tendrá un duro encuentro contra el club de Barracas, que ya tiene tres puntos en el campeonato. Este protagonizó una victoria en la primera jornada y la segunda la tuvo libre, por lo cual viene bien en la tabla de posiciones.



Agüero no le confirmó la formación a sus dirigidos, pero es una certeza que Emmanuel Marengo se meterá en la mitad de la cancha por el suspendido Esteban Coronel, que fue expulsado el último partido, cuando le dieron dos fechas de suspensión.



Además, se va a esperar hasta último momento por Lautaro Carsetti, aunque la recomendación médica es que no sea considerado, ya que tiene una complicación física. El que ingresaría para ocupar ese puesto sería el central Julián Loyola, siendo su segunda presentación como titular.



Más allá de estos nombres, también fueron convocados para ver acción los siguientes futbolistas: Volpicello, Martínez, Portilla, Torancio , Ramírez, Martínez, Berterretche y Navarro.