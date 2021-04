Cambaceres se sumó a la virtualidad

Defensores de Cambaceres volvió al trabajo por medio de la aplicación Zoom, con cada jugador entrenando desde su casa, como ocurrió el año pasado durante gran parte de la cuarentena. Los casos de Covid-19 que se desataron en el plantel hicieron que se decida parar las prácticas presenciales, al menos por esta semana, hasta tanto los protagonistas se vayan recuperando y evitar así una ola de contagios. Hubo una rutina de trabajos de fuerza, mientras el entrenador Carlos Da Ponte, algo mejor respecto de su situación con el virus, seguía todo desde su hogar.

Cabe recordar que en las últimas horas algunos análisis que se hicieron los jugadores dieron positivo, aunque algunos de ellos se encontraban asintomáticos. Entre ellos están Leonel Caielli, Elías Torancio y Julián Lobelos, en tanto esperan su resultado Tomás Cingolani y Sebastián Ferrario.

En diálogo con el medio Revista Tribuna Roja, el delantero Elías Torancio contó cómo viene transitando la enfermedad: “Por suerte me siento un poco mejor pero estuve dos días con fiebre, dolor de cuerpo y pecho, así que acá estamos tratando de aguantar. Después de un entrenamiento, me encerré en casa por ser contacto estrecho de dos compañeros de viaje con síntomas, logré hisoparme a las 72 horas y también me aparecieron los síntomas”, dijo.

“Cuando uno escucha sobre el virus en la tele pero no siente nada, lo toma con cierta relajación, pero cuando te agarra y quedás tirado en la cama tres días, realmente es muy feo. Intentaba seguir cuidándome lo mas posible y frecuentando siempre la misma gente. Mi mujer también se contagió y la pasó mal”, concluyó el jugador con el medio colega.

Los demás futbolistas que portan el virus están realizando el aislamiento respectivo y, en líneas generales, están bien, siendo seguidos de cerca por el cuerpo médico de la

institución.