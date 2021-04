Estudiantes y una fuerte autocrítica en City Bell

El increíble empate de Estudiantes ante Banfield fue la gota que rebalsó el vaso. El equipo que dirige Ricardo

Zielinski dejó pasar una oportunidad inmejorable para volver a reencontrarse con la victoria después de tres partidos sin hacerlo, además de poder ubicarse como único escolta a seis unidades del líder de la Zona 1, Colón de Santa Fe.

Tuvo un rival directo que llegó diezmado por casos positivos de coronavirus y otros descartados por ser contactos estrechos. Fueron 16 las bajas del Taladro que, con todo en contra, aprovechó la siesta del Pincha para lograr un empate heroico a poco del epílogo del partido.

Estudiantes no jugó bien, pero a partir del primer gol de Francisco Apaolaza y el tanto que amplió la ventaja en los pies de Agustín Rogel, no sufrió demasiado. Mariano Andújar tuvo una noche tranquila, aunque no feliz. Los dueños de casa empujaron en el complemento y, cuando parecía que la visita se traía los tres puntos hacia La Plata, el Pincha pecó de inocente, subestimó el rival y se durmió en los laureles.

Dos pelotas paradas, dos tiro libres gemelos y dos minutos fatales. Luciano Lollo primero y Ramiro Enrique después decretaron el empate 2 a 2, y con esto el enojo del entrenador Pincharrata que se fue del estadio Florencio Sola sin hablar.

Zielinski tomó la palabra en la reunión

Ayer, cuando el plantel profesional retomó las prácticas en el Country Club de City Bell, previo a iniciar los trabajos programados por el preparador físico Alfonso Meoni, el cuerpo técnico reunió a los futbolistas y sostuvieron una larga y tendida charla con una fuerte autocrítica por el encuentro contra Banfield y el bajón futbolístico del último mes.

El Ruso, que cuenta con un carácter fuerte y no se anda con rodeos para decir lo que siente, les fue claro a sus jugadores y pidió más respuestas de ellos dentro de la cancha. Sin embargo, el DT también expresó que se sentía responsable y que todos debían mejorar para volver a encontrar el rumbo de cara al sprint final de la primera fase de la Copa de la Liga Profesional.