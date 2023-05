Cambaceres tiene los once para ir por la hazaña

El plantel superior de Defensores de Cambaceres va tachando las horas para lo que será el duelo decisivo del Torneo Apertura de la Primera D Metropolitana, este domingo desde las 15.30 frente a Juventud Unida en condición de visitante. El Rojo debe ganar y esperar una serie de resultados para ver si puede ser campeón del primer torneo de la temporada y adjudicarse el boleto a la Copa Argentina 2024.

El equipo dirigido por la dupla técnica compuesta por Pablo Casado y Jesús Martínez debe ganar y esperar que El Porvenir, Sportivo Barracas y Muñiz no lo hagan, para lograr ser el primer campeón de este 2023. No es un escenario fácil, pero saben que no es imposible para el conjunto de Ensenada.

Los entrenadores de Defensores ya tienen a los once titulares para jugar este domingo. El equipo será: Massara; Diego González, Graf, Godoy; Francisco Villalba, Cuscueta, Caetano González Nicolini, Rodolfo Fernández; Mareco, Coletto, Rosano.

Cabe marcar que el grupo no pudo hacer fútbol durante los últimos días debido a las duras condiciones del tiempo; pero el cuerpo técnico tiene todo definido, buscando poner un equipo inicial bien ofensivo y conseguir el triunfo ante Juventud.

Villa San Carlos quiere ser verdugo

El primer equipo de Villa San Carlos quiere ser verdugo de San Miguel en la etapa final del Apertura de la Primera B Metropolitana. El partido será este domingo desde las 15.30 en Los Polvorines, donde el puntero, en caso de ganar, quedará a un pasito de ser campeón de este certamen; ya que en la última jornada del torneo quedará libre, algo que le pasó a los de Leandro Martini la semana pasada.

El entrenador todavía no tiene el once definido pero no habría modificaciones sustanciales de la base que viene jugando.