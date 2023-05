Volvió con los tres puntos en la valija

A cambiar el chip. Después de un gran triunfo en Paraguay por 4-0 frente a Tacuary por la cuarta fecha del grupo C de la Copa Sudamericana, la delegación de Estudiantes regresó al país. Lo hicieron ayer por la tarde y quedaron liberados hasta hoy a las 10.30 para comenzar una nueva semana de entrenamientos pensando en el partido del próximo lunes ante Instituto de Córdoba por una nueva jornada de la Liga Profesional de Fútbol. La buena noticia para el técnico tiene que ver con las recuperaciones de Luciano Lollo y Benjamin Rollheiser, quienes pudieron descansar en el encuentro ante los paraguayos y, de esta manera, llegarían en condiciones para el duelo del lunes frente al elenco cordobés. Se espera que Eduardo Domínguez disponga de un equipo con mayoría de titulares teniendo en cuenta que siguen con la intención de pelear el campeonato hasta el final.

“Creemos en nuestro trabajo”

Tras la victoria en Paraguay, Eduardo Domínguez remarcó lo que viene haciendo el grupo en estos meses: “Creemos en nuestro trabajo. Una parte es lo que ofrecemos tácticamente, y la otra es creer en el jugador. Queremos que nos pongan en los primeros planos. No es casualidad que estos grandes futbolistas jueguen bien. Aún tenemos cosas por corregir, ellos me exigen para darles mejores ejercicios para que se puedan desenvolver en el campo de juego. Sabemos que en algún momento nos va a tocar no ganar o tropezar, pero hay que tener las bases sólidas para apoyarse en algo y seguir caminando juntos. Tenemos que mantener los pies sobre la tierra. A partir de ahí, se pueden construir cosas importantes”.

“A los 10 minutos cambiamos el esquema, porque Tacuary estaba bien cerrado y cuando recuperaban buscaban a sus dos nueve y nos hacían correr mucho para atrás. El partido se terminaba haciendo muy pastoso y lento. Corregimos esa situación para generar la superioridad numérica y pudimos tener a los laterales más altos y profundos. La cuestión del cambio fue principalmente por el aspecto defensivo”, manifestó para finalizar la conferencia.

Ahora el entrenador preparará el compromiso del lunes venidero, aún con días para entrenar y recuperar algunos futbolistas que llegaban con lo justo al viaje del equipo a Paraguay.