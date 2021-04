Cambaceres va recuperando soldados, mientras sigue entrenando vía Zoom

El mediocampista ofensivo Sebastián Ferrario es otro de los jugadores del Rojo que buscan dejar atrás la Covid-19.



Mientras continúa dando clases por la aplicación Zoom en un gimnasio que tiene con su hermano, se recupera favorablemente, “aunque me encuentro cansado y congestionado”, afirmó.



Nuevamente recurriendo a la tecnología, el plantel de Defensores de Cambaceres se entrenó ayer a distancia, con cada jugador desde su hogar desarrollando la rutina preparada por el profesor Tomás Hitz.

Mientras va recuperando a los jugadores contagiados, el grupo efectuó un trabajo orientado a la fuerza explosiva en circuito, con una duración aproximada de 45 minutos.



Además, se concretó un trabajo de movilidad y activación en una primera parte. Este sábado finalizó la semana con un trabajo intermitente que los jugadores efectuaron de forma individual en los lugares disponibles.



Por último, todavía no hay fecha oficial para el inicio del torneo, y a pesar del contexto de muchos contagios en el fútbol, no se va a parar. El mismo Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes, lo aseguró: “Pero sí pedimos que se cumplan los protocolos”.