Fecha suspendida en la Liga Amateur Platense

La Liga Amateur Platense suspendió actividades este fin de semana que pasó y, a la espera de la reunión de Comité pendiente, analiza qué medidas tomar de aquí en adelante con las competencias. Tanto la Provincia como los municipios se expidieron en torno a las restricciones.



En su comunicado, la Liga habló de las lluvias que azotan a la región, pero sin dudas que el gran problema que se vive con la Covid-19 también pesó, más allá de la demora en la decisión. Al menos hasta la reunión del miércoles, el panorama es incierto en cuanto al retorno del fútbol.



Si vamos al caso de Buenos Aires, el Boletín Oficial explica que las actividades deportivas al aire libre de más de 10 personas no están permitidas hasta el 30 de abril. Sin embargo, La Plata, Berisso y Ensenada estipularon sus propias restricciones.



Cabe recordar que los tres municipios volvieron a Fase 3 y son de los más complicados en cantidad de contagios en toda la Provincia. En La Plata, determinaron que la práctica deportiva se restringe en lugares cerrados (hasta 10) y no impide la que se realiza al aire libre. Si bien sí se habla de reuniones sociales al aire libre de hasta 20 personas, no serían lo mismo que el deporte recreativo.



En Berisso, en relación a los clubes, se expresa que las actividades deberán finalizar a las 20 y que se permite el desarrollo de actividades al aire libre con hasta 20 personas y de hasta 10 en ambientes cerrados.



Por último, Ensenada habló en su comunicado de suspensión de deportes recreativos en lugares cerrados con más de 10 personas, pero no hay restricción en torno a espacios abiertos. Cabe recordar que la Liga Amateur Platense está afiliada al Consejo Federal de AFA y en dicha asociación no se ha determinado la suspensión de los torneos.