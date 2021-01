Campazzo le dio su magia al triunfo de Denver

Facundo Campazzo continúa su adaptación a la NBA y en cada partido ofrece destellos de su talento en beneficio de su equipo.

En la victoria de Denver sobre Oklahoma en la noche del martes, por 119-101, dio una muestra doble: por un lado su intensidad defensiva, que fue muy importante para que los Nuggets dieran vuelta el desarrollo del partido en su primer ingreso. Y luego, después de un robo en la primera línea, entregó una fantástica asistencia entre las piernas que motivó que hasta la cuenta oficial de la NBA la pusiera entre sus highlights.

"Ojos en la nuca... ¡Campazzo entre las piernas a Morris (para que anote) en transición!", describió el sitio oficial para la asistencia mágica del argentino, que primero cortó el balón en defensa, luego corrió la cancha y más tarde asistió a su compañero para que anotara la bandeja.

“Fue bueno, pero en el pasado ya lo vi haciendo eso muchas veces”, comentó el serbio Nikola Jokic, la estrella de Denver, dejando en claro la confianza que le tiene al argentino por conocerlo del básquetbol FIBA.

Su entrenador, Michael Malone, tampoco se sorprendió por el pase de fantasía. "Como le dije cuando llegó, él no tiene que intentar de ser alguien que no es. Eso fue Facu siendo Facu", elogió el técnico. "Fue una jugada increíble, pero no me sorprende. He visto a Facu hacer ese pase con bastante frecuencia", completó.

Lo mejor del ex jugador de Peñarol de Mar del Plata llegó en su primera entrada, a falta de casi tres minutos del primer cuarto, cuando Denver caía por tres puntos y mostraba una escasa actitud en defensa.

Con sus buenas acciones y el contagio de sus compañeros, los Nuggets metieron un parcial de 15-0 entre el final del primer parcial y el comienzo del segundo, para empezar a quebrar a un rival que llegaba disminuído. En ese pasaje, Campazzo anotó con un triple sus únicos tres puntos del partido, provocó malas decisiones ofensivas de los Thunder y mostró confianza para conducir al equipo, a la par de Monte Morris.

La figura de Denver, que ahora tiene un récord de siete ganados y siete perdidos, volvió a ser Jokic, que terminó el juego con 27 puntos, 12 rebotes y seis asistencias. El próximo partido de los Nuggets será el viernes a la medianoche ante Phoenix Suns, como visitante.