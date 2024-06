Canadá empató contra Francia en la previa del debut ante Argentina en la Copa América

La Selección de Canadá empató 0-0 ante Francia en el marco de un amistoso preparatorio para la Copa América 2024. El conjunto norteamericano disputó su último encuentro previo al evento continental, en el cual debutará en el Grupo A frente a la Argentina.

El equipo de Didier Deschamps empezó mejor el encuentro. Desde los primeros minutos fue más que el próximo rival del conjunto argentino. Tuvieron su chance Marcus Thuram, Ousmané Dembélé, NGolo Kanté y Antoine Griezmann. Los norteamericanos, por su parte, no podían salir del fondo. Con errores no forzados, no lograban superar las líneas de presión francesas. Los europeos no se fueron en ventaja al entretiempo solo por el arquero canadiense, Maxime Crépeau, la figura excluyente de su equipo. El segundo tiempo arrancó mejor para los canadienses con algunas llegadas de peligro. Luego todo volvió a ser como en la primera etapa, con un claro dominio del elenco europeo.

Italia venció a Bosnia antes de iniciar su camino en la Eurocopa

Italia venció a Bosnia por 1 a 0 en su último encuentro previo a la Euro 2024. Aunque el triunfo le permite sumar algo de confianza, la Azzurra no brilló ni mostró un gran nivel futbolístico. La diferencia la hizo Davide Frattesi con una exquisita definición de aire en el punto del penal tras un centro de Federico Chiesa.

Pero la conquista fue lo poco que mostró Italia en el partido, utilizado por Spalletti para seguir ensayando variantes, ya con sus 26 nombres definitivos para la Euro.

La Azzurra debutará frente a Albania el próximo sábado 15, en un grupo que completan España y Croacia.