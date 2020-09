Carbonero y su llegada a Gimnasia: "Una excelente oportunidad que me regala Dios"

Tal como informamos en las últimas horas, Gimnasia cerró la llegada del colombiano Johan Stiven Carbonero Balanta a través de una cesión con cargo y con opción hasta el 31 de diciembre de 2021.

El oriundo de Santander de Quilichao se desempeña como extremo y llega proveniente de Once Caldas, equipo en donde debutó y disputó 62 encuentros en los que convirtió 6 goles. Además fue citado a la selección de Colombia que disputó la Copa América de 2019.

A través de las redes oficiales del Club albiazul, Carbonero envió un mensaje a los hinchas del Lobo:

"Hola, soy Johan Carbonero, la verdad estoy muy contento de llegar al club Gimnasia y Esgrima La Plata. Es una felicidad inmensa y una excelente oportunidad que me regala Dios. A los 'triperos' y 'triperas' quiero que sepan que voy a dar todo de mí, no me voy a ahorrar nada. Espero que consigamos todos los objetivos y el torneo. Un abrazo fuerte y Dios los bendiga ¡Vamos Lobo!", dijo el nacido en Santander de Quilichao.